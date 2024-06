Un dragón en el Empire State Building: celebran temporada 2 de «House of the Dragon»

Comparte este contenido

El Empire State Building fue el escenario de un evento “mágico” para dar la bienvenida a la segunda temporada de «House of the Dragon«. En una colaboración espectacular con Max, la icónica estructura se transformó, ofreciendo a los fans una experiencia inolvidable.

El momento más impactante fue, sin duda, la aparición de Vhagar, el majestuoso dragón de la serie. Su imponente figura, rodeando el mástil del Empire State Building, dejó a neoyorquinos y turistas boquiabiertos. Este increíble montaje no solo resaltó la magnitud de la serie de HBO, sino también el detallado trabajo realizado para llevar la magia de «House of the Dragon» a la vida real.

Fans de House of the Dragon en Empire State Building

Además del sorprendente dragón, los fans de «House of the Dragon» tuvieron la oportunidad de participar en diversas actividades en el observatorio del Empire State Building.

Entre las más destacadas, se encontraba la posibilidad de fotografiarse en el icónico Trono de Hierro, que permitió a muchos sentirse como verdaderos reyes y reinas de los Siete Reinos.

Los asistentes tuvieron la suerte de conocer a algunos miembros del elenco de la serie, quienes se unieron a la celebración y compartieron anécdotas y momentos especiales con los fanáticos. Esta interacción directa con las estrellas de «House of the Dragon» añadió un toque especial al evento, haciendo que cada momento fuera aún más memorable.

La semana culminó con una reunión nocturna impresionante. Las luces del Empire State Building fueron sincronizadas para recrear la atmósfera mística y oscura característica de «House of the Dragon». Este espectáculo de luces no sólo iluminó el cielo de Nueva York, sino que transportó a los espectadores al mundo fantástico.

