Turkish Airlines lanza Turkish Airlines Holidays para planificar viajes completos en una sola plataforma

Turkish Airlines presentó “Turkish Airlines Holidays”, una plataforma que permite a los turistas diseñar y reservar de manera integrada todos los elementos de su viaje. Con paquetes disponibles en más de 200 destinos de 60 países, la aerolínea busca simplificar la planificación y ofrecer una experiencia más completa.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden seleccionar vuelos, alojamiento, traslados, actividades locales en un solo lugar, con el objetivo de hacer que la organización del traslado sea más sencilla y personalizada.

Según Turkish Airlines, la iniciativa se apoya en su extensa red global y busca reforzar la coherencia y calidad de sus servicios. Además, asegura que la plataforma propone una forma más organizada y centrada en el viajero de planear la movilidad internacional.

«Una de las características definitorias de Turkish Airlines Holidays es su compromiso con la transparencia. Políticas de precios claras y condiciones de reserva flexibles buscan fortalecer la confianza del turista. La Garantía de Mejor Precio forma parte, para mayor tranquilidad en cada etapa del trayecto», señaló la aerolínea a través de un comunicado.

La compañía agregó que, además de estas medidas, continúa con la asistencia multilingüe las 24 horas del día, antes, durante y después del paseo.

Asimismo, Turkish recordó que la iniciativa incorpora también una dimensión cultural, ya que sitúa a Turquía en el centro de su historia global, invitando a los pasajeros a redescubrir un país cuya riqueza radica en su diversidad y hospitalidad.

«Este enfoque se alinea con la estrategia nacional de turismo de Turquía, que prioriza la sostenibilidad y la autenticidad. Al promover vivencias que respetan a las comunidades locales y al medioambiente, Turkish Airlines Holidays contribuye a un turismo más equilibrado y responsable», agregó la línea aérea.

Finalmente, Turkish Airlines destacó que con esta plataforma imagina un modelo de viaje en el que la tecnología tenga un único propósito: acercar a las personas y al mundo.