Turismo verde gana terreno: Puebla se posiciona como líder en sostenibilidad

Cada vez más turistas buscan opciones para viajar de forma sostenible. En México, el llamado turismo verde gana terreno gracias a la diversidad de destinos, la riqueza natural y la conciencia ambiental. Entre ellos, Puebla comienza a destacar como uno de los estados líderes en sostenibilidad.

De acuerdo con el reporte de Viajes y Sustentabilidad 2025 de Booking, el estado poblano se encuentra ubicado dentro del top 10 a nivel mundial con mayor número de estadías responsables disponibles, lo que refuerza su papel como un sitio comprometido con el medio ambiente.

Esta tendencia no es aislada: el 98 % de los viajeros afirma tomar decisiones más verdes al planear sus viajes, y la elección de estadías certificadas se ha convertido en un factor clave.

Sin embargo, Puebla no es el único punto turístico que opera bajo prácticas eco-amigables, hay nueve lugares turísticos que están enfocados con el medio ambiente, los cuales cuentan con más de 420 alojamientos con certificación de terceros que operan bajo prácticas conscientes.

¿Qué destinos mexicanos lideran en turismo sostenible?

México avanza hacia un estilo de viaje más responsable, y algunas localidades ya se posicionan como líderes en sostenibilidad. Aquí en INVERTOUR te contamos cuales son algunos de los rincones respetuosos con el entorno que no te puedes perder.

Puebla

Entre los lugares turísticos que comienzan a ganar más terreno en el viaje responsable destaca Puebla, una región que combina historia, arquitectura y conciencia ambiental.

Además, la ciudad ofrece opciones ecológicas como la Quinta Real, un hotel certificado que opera en un convento restaurado del siglo XVI. Esta propiedad combina prácticas responsables con un diseño patrimonial, ofreciendo a los visitantes una experiencia única que honra el pasado y apuesta por un futuro sostenible.

Ubicada en el corazón del Centro Histórico —declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO—, este espacio conserva salones históricos, patios coloniales y habitaciones con encanto, además de proporcionar servicios como restaurante, gimnasio y spa, lo que la convierte en una opción que combina confort con patrimonio y prácticas responsables.

Santa Cruz Huatulco

Sus playas tranquilas y selva baja, son uno de los atractivos que incluye Huatulco posicionándose como uno de los lugares pioneros en turismo sustentable en México.

Entre las opciones más responsables para hospedarse de manera ecológica se encuentra Las Brisas de Huatulco-All Inclusive, un complejo ubicado cerca de la bahía de Tangolunda, que brinda acceso a cuatro playas diferentes. Además, cuenta con seis restaurantes, centro de fitness, spa y recepción 24 horas, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan un descanso.

Es una propiedad que promueve el cuidado ambiental con prácticas sustentables certificadas, desde el manejo del agua hasta la conservación de su entorno natural.

Puerto Morelos

Es un lugar ideal si buscas desconectarte, este tranquilo lugar caribeño combina arrecifes protegidos, lo que lo hace perfecto para quienes desean tomarse un respiro. Aquí podrás hospedarte en el Valentin Imperial Riviera Maya All Inclusive – Adults Only, que ofrece a los turistas acceso a una playa privada de 2.5 kilómetros en Playa del Secreto, en la Riviera Maya.

Cuenta con habitaciones con bañera de hidromasaje, balcón, conexión gratuita a internet de alta velocidad, piscina al aire libre, siete restaurantes exteriores, spa de servicio completo y pistas de tenis.

El Valentin Imperial Riviera Maya All Inclusive se ubica como uno de los resorts comprometidos con la sostenibilidad, donde el lujo y el respeto por el medio ambiente conviven en perfecta armonía.

Veracruz

Entre historia portuaria y sabor tropical, se encuentra el Fiesta Inn Veracruz Malecón, donde, además de su excelente gastronomía e instalaciones contemporáneas, está ubicado a pocos minutos del centro histórico de esta ciudad.

Aquí podrás disponer del Café La Fiesta, que se encuentra en el propio hotel, un desayuno bufé diario compuesto por platos tradicionales mexicanos, alberca al aire libre y un gimnasio moderno.

Este hotel, con certificación en prácticas ambientales, es ideal para quienes quieren recorrer el centro histórico, visitar el Acuario o disfrutar de una caminata frente al mar, sabiendo que cada estadía suma al cuidado del entorno.

Akumal

Si buscas visitar playas vírgenes y ser parte del avistamiento de tortugas, Akumal es para ti, ya que pone a disposición una experiencia natural sin igual. Entre las opciones para hospedaje está Secrets Akumal Riviera Maya, donde los viajeros podrán disfrutar del alojamiento con alberca, estacionamiento privado gratuito, centro de fitness, jardín, terrazas, restaurante y bar; lo que lo convierte en un resort que prioriza la experiencia ecológica, con medidas que reducen su impacto ambiental y apoyan la conservación local.