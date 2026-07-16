Triple Corona de Condé Nast Traveler para… Ritz-Carlton Toronto

El Ritz-Carlton Toronto obtuvo el primer premio Triple Corona de Condé Nast Traveler, un reconocimiento reservado para hoteles que han recibido tres de las distinciones más conocidas de la publicación: Hot List, Gold List y Readers’ Choice Awards.

Este logro combina la evaluación editorial con la opinión de los viajeros. La Triple Corona reconoce a propiedades que mantienen una presencia constante entre los complejos mejor valorados y que también cuentan con el respaldo de sus huéspedes a lo largo del tiempo.

Lukas Boeckmann, director general del espacio, señaló que el premio refleja el trabajo del personal y la confianza de quienes eligen la propiedad durante sus viajes a Canadá.

¿Qué significa la Triple Corona para el Ritz-Carlton Toronto?

La Hot List reúne lugares que destacan por su propuesta, servicio y concepto. La Gold List incluye propiedades seleccionadas por los editores de Condé Nast Traveler, mientras que los Readers’ Choice Awards toman en cuenta las votaciones de los lectores.

Al reunir los tres reconocimientos, el Ritz-Carlton de Toronto se posiciona entre los establecimientos de Norteamérica con presencia tanto en las listas editoriales como en las preferencias del público.

La distinción también refuerza el lugar que ocupa dentro de la oferta hotelera de la ciudad, uno de los destinos urbanos con mayor actividad cultural, gastronómica y comercial de Canadá.

¿Dónde está y qué ofrece el hotel?

El Ritz-Carlton Toronto se encuentra en el centro, cerca de zonas comerciales, restaurantes, espacios culturales, vida nocturna y varios barrios que pueden recorrerse a pie.

Entre sus opciones gastronómicas está TOCA, restaurante que presenta distintos platillos y una carta de vinos. También cuenta con EPOCH Bar & Kitchen Terrace y LANO, espacios pensados para comidas, bebidas y reuniones.

La propiedad incluye Spa myBlend, donde los visitantes pueden reservar tratamientos de bienestar. Además, The Ritz-Carlton Club Lounge ofrece atención personalizada y experiencias relacionadas con la cultura local.

Su ubicación permite llegar a algunas de las principales atracciones de Toronto sin recorrer grandes distancias. Esto convierte al Ritz-Carlton Toronto en una alternativa para viajeros de negocios, parejas y visitantes que desean conocer la ciudad desde una zona céntrica.

Con la Triple Corona de Condé Nast Traveler, el Ritz-Carlton suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria y fortalece su presencia dentro del sector en Toronto.