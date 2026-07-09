Preferred Hotels & Resorts lanza “Wellbeing para viajar con enfoque wellness”

Preferred Wellbeing, es el nuevo programa global que reúne a más de 50 hoteles y resorts independientes de lujo con actividades enfocadas en bienestar.

La iniciativa responde a una tendencia clara: los viajeros buscan algo más que un spa durante sus vacaciones. Ahora quieren descanso, movimiento, alimentación, contacto con la naturaleza y espacios que ayuden a desconectar de verdad.

De acuerdo con el Luxury Travel Report de la compañía, más de un tercio de los turistas de lujo quiere experiencias transformadoras de bienestar. Además, 77 % considera que el lujo actual también significa escapar de la presión de publicar e impresionar en internet.

¿Qué es Preferred Wellbeing?

Preferred Wellbeing reconoce hoteles que ofrecen propuestas integrales de bienestar. Para formar parte del programa, cada propiedad debe cumplir al menos 10 de 12 criterios definidos por la marca.

La evaluación considera cinco pilares: descanso y recuperación, movimiento, nutrición, conexión con el entorno y responsabilidad medioambiental. Con esto, Preferred Hotels & Resorts desea dar mayor claridad a las personas que desean elegir hoteles con una oferta wellness más completa.

Lindsey Ueberroth, CEO de Preferred Hotels & Resorts, explicó que el programa fue creado para ayudar a los huéspedes a descubrir y reservar propiedades que están definiendo el futuro del bienestar.

México y América Latina dentro de la colección

México tiene una presencia destacada dentro de Preferred Wellbeing con cinco hoteles: Grand Velas Boutique Los Cabos, Grand Velas Riviera Nayarit, Grand Velas Los Cabos, Montage Los Cabos y Grand Velas Riviera Maya.

En América Latina también participan Entre Cielos Wine & Wellness Hotel, en Argentina; Hotel Las Islas, en Colombia; Corcovado Wilderness Lodge by SCP, en Costa Rica; Rancho Santana, en Nicaragua; y NANNAI Noronha, NANNAI Muro Alto y NÓR Hotel & Spa, en Brasil.

Las nuevas tendencias del bienestar de lujo

El wellness ya no se limita a masajes o tratamientos aislados. Preferred Hotels & Resorts identifica una evolución hacia programas personalizados, terapias orientadas a la longevidad, hidroterapia, diseño multisensorial y experiencias en la naturaleza.

En Amrit Ocean Resort and Residences, en Florida, el spa combina filosofías orientales con tecnología occidental, biohacking, tratamientos para la piel, mindfulness y fitness. En Hotel Las Islas, en Cartagena, la neuroestimulación forma parte de la propuesta.

La hidroterapia también gana terreno. Grand Velas Riviera Maya integra circuitos con agua caliente, fría, vapor y estímulos sensoriales. En Costa Rica, Corcovado Wilderness Lodge apuesta por yoga al aire libre, rituales con plantas e inmersión en la selva.

Con Preferred Wellbeing, Preferred Hotels & Resorts coloca el bienestar como parte central del viaje de lujo contemporáneo.