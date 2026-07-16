La rentabilidad del huésped recurrente

Un análisis de la firma Cendyn demuestra que el periodo posterior a la salida del huésped es la ventana de mercadotecnia con mayor retorno de inversión, ya que retener a un cliente resulta de cinco a 25 veces más económico que adquirir uno nuevo, de acuerdo con Harvard Business Review.

¡Así es! El reporte expone que un visitante frecuente tiene entre un 60 % y un 70 % de probabilidades de reservar nuevamente frente a un escaso 5 % o 20 % de un usuario primerizo.

De hecho, los huéspedes fieles gastan más, reservan directamente y son la mejor recomendación de boca en boca. Invertir en una estrategia de reservas centradas en la fidelización es la clave.