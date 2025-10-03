Tarjeta Digital de Llegada en la India: el nuevo requisito para entrar al país

Viajar a India siempre ha sido un sueño para quienes buscan historia, cultura y espiritualidad. A partir del 1 de octubre de 2025, los extranjeros que arriben al país deberán cumplir con un nuevo trámite: la Tarjeta Digital de Llegada, implementada por la Oficina de Inmigración (BOI) del Ministerio del Interior.

El objetivo principal de esta medida es acelerar el proceso migratorio y reducir las largas filas en los aeropuertos. Ahora, la tarjeta de desembarque puede completarse de dos formas: de manera tradicional en papel al llegar o digitalmente hasta 72 horas antes del arribo. Para ello, los pasajeros pueden ingresar al portal oficial indianvisaonline.gov.in/earrival

o descargar la aplicación móvil Indian Visa Su-Swagatam.

El sistema físico seguirá activo durante seis meses o hasta que la modalidad digital se estabilice. De este modo, los viajeros tendrán un periodo de transición para familiarizarse con el nuevo procedimiento.

Según el Aeropuerto Internacional de Delhi (DIAL), esta innovación coloca a la terminal en sintonía con los principales aeropuertos de Asia que ya cuentan con procesos digitales similares, como Tailandia, Singapur, Indonesia, Corea del Sur y Malasia.

La plataforma permite que los visitantes completen la declaración de llegada con anticipación y presenten la información obligatoria en línea, evitando así las filas para llenar formularios al momento de ingresar al país.

Con esta medida, la India busca fortalecer su control migratorio y, al mismo tiempo, ofrecer mayor comodidad a los millones de turistas que recibe cada año. Para quienes planean un viaje, la recomendación es realizar el trámite en línea.