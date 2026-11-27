Líder en su oficio, la operadora sabe de tendencias que cumplen con los deseos de los nuevos y clásicos trotamundos, pero sobre todo demuestra su supremacía al transformarse para continuar como el mejor aliado de los agentes, al tiempo que integra herramientas de valor.

El punto de partida es claro: “El turismo, el viajero y nuestra actividad están cambiando. Por ello, debemos cambiar el formato del producto, la manera de informarnos y hasta las claves para comunicar”, fueron las primeras palabras de Miguel Galicia, CEO de la Operadora Travel Shop, en el lanzamiento del concepto Evolución y Tendencias 2027.

Reunió a más de 100 agentes de viajes para la presentación en CDMX. Para mostrar, que se encuentran en una revolución de desarrollo, el evento se transmitió en vivo a más desayunos en San Luis, Mérida, Puebla y Morelia, reuniendo en total a 300 agentes; quedando de manifiesto, que también innovarán al capacitar.

Premisa inolvidable

“El turismo es un negocio de personas”, subrayó Galicia. La tecnología y la inteligencia artificial serán herramientas de apoyo, pero la esencia sigue siendo el agente de viajes, es la piedra angular que genera el contacto humano, que aporta su expertise para lograr travesías excepcionales.

Experiencias de valor

Travel Shop ha detectado que actualmente las personas desean vivencias que respondan a sus intereses, conecten con sus valores y que aporten a sus odiseas.

Esta evolución ha dado como resultado grandes tendencias que regirán las elecciones: Viajes con propósito para sumergirse en la naturaleza, el patrimonio o las comunidades; autenticidad que acerca a las tradiciones; Desconexión y bienestar, obtener equilibrio y descanso; Celebración de éxitos es una forma de transformar la convivencia; Aventura y descubrimiento de territorios poco convencionales; Viaje inteligente, que logra optimizar tiempo y presupuesto; Pasiones como la música, deporte, historia, arte.

3 líneas de producto

Ha reestructurado su oferta en tres niveles, con el objetivo de atender distintos segmentos, diversificar la oferta y abrir oportunidades de especialización y venta a las agencias:

A tu alcance, con propuestas competitivas y accesibles para distintos presupuestos.

Clásicos, grandes destinos y circuitos emblemáticos con flexibilidad.

Experiencias, aventuras fuera de lo convencional, destinos extraordinarios y momentos memorables.

Cobertura por regiones

Para lograr esas travesías, que van más allá, pero que están en tendencia, también ofrece nuevos recorridos:

Europa: Con una oferta regionalizada, inmersiva y de nichos por destinos como Escandinavia y Bálticos, Europa Central, Balcanes, Mediterráneo.

Asia: Apuesta por la diversificación con Japón, China y Corea del Sur más allá de los circuitos tradicionales, y combinaciones culturales en Tailandia, Malasia e Indonesia.

Latinoamérica: Más de 150 programas del norte al sur, pero pensados para satisfacer los requerimientos de los mexicanos. Propone destinos estelares, como Argentina, que posiciona como la favorita, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia y Guatemala.

Medio Oriente: Ofrece programas por Turquía, Jordania, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Canadá: Aquí la clave es su concepto “4 en 1” a través de ciudades, naturaleza, ferrocarril y actividades invernales, con presencia en Ontario, Quebec, Alberta, Columbia Británica, Yukon y Territorios del Noroeste.

Pacífico Sur: Australia, Nueva Zelanda y Polinesia.

El mejor cómplice

La gran sorpresa del evento llegó con las propuestas de Mapaplus, que también ha evolucionado para cumplir con las expectativas del pasajero y que se alinean con las tendencias en su programación 2026-2027. Convirtiéndose en el cómplice perfecto que se alinea con Travel Shop en sus nuevas propuestas; socio con el que celebran 10 años garantizando las mejores travesías.

El perfil

Alfonso García, director Comercial de Mapa Plus, abrió la presentación con un diagnóstico sobre la evolución del pasajero mexicano: “Hace 25 años, cuando Mapa Plus comenzó a operar en México, el viajero buscaba recorridos de 30 días, con itinerarios apretados. Hoy la media es de 14.5 días, con extremos de nueve y 21 días. El 45% del pasajero desea patrimonio cultural, el 68% sale en pareja, con pequeños grupos familiares o amigos. Pero sobre todo ya no desea agotarse explorando, sino vacacionar, de verdad”.

Valor excepcional

Su propuesta se articula en el tailor made, García destacó que no compran circuitos a terceros, todos son propios. Un equipo de siete u ocho guías, descrito como “artesanos de los viajes” recorre los destinos cada año para ajustar itinerarios según las peticiones de los clientes.

Entre sus fortalezas destacan:

Las visitas a los iconos europeos realmente se visitarán, pues ellos adquieren las entradas con anticipación.

Ofrece cerca de 500 circuitos con salida garantizada: una vez vendido, no se cancela ni cambia de precio.

Las tarifas están cerradas y no varían por fluctuaciones del combustible o situaciones geopolíticas.

Lo mejor, no habrá variaciones para 2027, costarán lo mismo que en 2026.

Sus tres grandes segmentos

La programación se articula en tres gamas diferenciadas por perfil de cliente: