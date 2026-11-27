Mega Travel y Visit Florida realizaron una capacitación con certificación para agentes de viajes, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el destino y mostrar alternativas para diseñar itinerarios que incluyan ciudades, parques temáticos, naturaleza, cruceros, gastronomía y actividades para familias.

Daya Cruz, gerente de Relaciones Públicas de la operadora, dijo que se desea ampliar la oferta más allá de los principales puntos de entrada como Miami, Orlando y Tampa. La propuesta consiste en sumar experiencias y combinar ciudades para que los asesores puedan ofrecer productos distintos a sus clientes.

Mega Travel apuesta por itinerarios que conecten varios destinos

Alejandro Pérez Longoria, Trade Account Manager de Visit Florida, explicó que una de las opciones para recorrer Florida es la renta de automóvil. Mega Travel mantiene negociaciones con arrendadoras, lo que permite incorporar este servicio dentro de los viajes.

Otra alternativa es Brightline, el tren que conecta Miami con Orlando en un trayecto aproximado de tres horas y media, con paradas como Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach.

Las tarifas para el recorrido entre Miami y Orlando parten de alrededor de $88 dólares, mientras que algunas categorías pueden superar los $270 dólares según la fecha y el tipo de servicio.

Más conectividad aérea entre México y Florida

La capacitación repasó los vuelos desde México. Aeroméxico, Volaris y Viva mantienen conexiones desde ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Viva cuenta con alternativas desde Mérida hacia Miami y Orlando, mientras que Volaris opera la ruta Querétaro-Orlando.

Entre las novedades destaca un vuelo diario de Aeroméxico hacia Fort Lauderdale a partir de enero, destino que funciona como punto de entrada para viajeros que buscan cruceros o desean complementar una visita a Miami.

¿Qué pueden vender los agentes más allá de Orlando y Miami?

En el norte aparece San Agustín, con una oferta enfocada en historia y cultura. En el centro del estado se concentran los parques temáticos, aunque existen experiencias de naturaleza.

Orlando y Kissimmee combinan parques, casas vacacionales y cosas al aire libre. La Costa Espacial suma el Kennedy Space Center Visitor Complex, mientras que Tampa incorpora a Riverwalk, Ybor City y Busch Gardens.

Desde Tampa es posible llegar a Crystal River, donde la temporada de manatíes se extiende de noviembre a abril. Otra opción son los Cayos de Florida, con lugares como Islamorada, Key West y Dry Tortugas, donde se practican actividades acuáticas.

Deportes, gastronomía y cruceros amplían la oferta

Florida cuenta con equipos de NFL, NBA, Grandes Ligas, hockey y futbol, además de eventos como Fórmula 1 y NASCAR.

La gastronomía forma parte de otra línea de producto, con restaurantes reconocidos por la Guía Michelin en ciudades como Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, Orlando y Tampa.

En el segmento de cruceros, la recomendación fue no limitar el viaje a una noche previa al embarque. Los agentes pueden añadir dos o tres noches antes o después del recorrido para incluir cosas por hacer en Miami, Fort Lauderdale, Tampa o el área de Puerto Cañaveral.

La jornada concluyó con la certificación Florida Travel Pro, una herramienta que busca que los agentes conozcan mejor el producto y cuenten con argumentos para ampliar sus propuestas de viaje.