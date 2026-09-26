Travel Shop celebra su 12.º Aniversario más tecnológico que nunca y con la consigna de ser una empresa 100 % B2B
Miguel Galicia, CEO de Travel Shop no cabía de gozo y orgullo al celebrar el 12.º Aniversario de su empresa, que fue fundada con la firme convicción de ser un aliado para el agente de viajes, y en efecto durante esta celebración, subrayó que es 100 % B2B.
En este festejo, acompañaron a Miguel Galicia: socios estratégicos, proveedores, agentes de viajes, y amigos entrañables que siempre han acompañado a la operadora en este gran camino.
“Gracias a Mapaplus, British Columbia, Malasia, CATAI, Costa Rica, Special Tours, Universal Assistance. Estoy muy contento de celebrar con ustedes estos 12 años, queremos reconocerlos porque han sido parte de esta historia. A los agentes de viajes, por su confianza y por elegirnos. Los socios de destino, proveedores y entes de promoción”, dijo Miguel Galicia conmovido.
También mencionó a su equipo de trabajo, “sin ellos esto no hubiese sido posible, gracias por la pasión y la experiencia”, y dijo cinco puntos importantes:
- Convicción B2B: comprometida con el profesional del turismo. Ofrecerles producto competitivo y ser aliados.
- Producto: Enfocado en diferentes tipos de clientes, con tendencias para que el viajero mexicano encuentre la mejor opción.
- Valor: Conocen cada rincón, desde Tijuana hasta Cancún.
- Estructura: Hay equipo humano, tecnología, estrategias de marketing y servicio.
- Visión a futuro: Seguirán firmes con innovación, capacitación constante y contacto físico.
Tras un emotivo mensaje, Miguel Galicia invitó a su socio Ulises Ortega, para brindar por más años de éxito.
Cada uno de los partners felicitó a Travel Shop por ser innovador, por atreverse en una industria cambiante y ahora, ser un referente.
La compañía posee una estructura integrada por áreas como Producto, Marketing Comercial, Operaciones, Innovación, Tecnología y Finanzas, cuya coordinación permite responder de manera integral a las necesidades del mercado y mantener una operación sólida. ¡Feliz Cumpleaños Travel Shop!