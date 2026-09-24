Focus Canada 2026 concreta seis alianzas para fortalecer el turismo entre México y Canadá

En el marco de Focus Canada, evento organizado por Destination Canada en la CDMX los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2026, se celebraron seis asociaciones y acuerdos entre organizaciones canadienses y mexicanas, que fortalecerán el comercio, profundizarán la colaboración y crearán nuevas oportunidades.

Alethia García, directora general de Destination Canada en México dijo: “Estas iniciativas también ayudarán a promover a Canadá entre los viajeros mexicanos, e inspirarán a visitantes a descubrir las diversas experiencias que ofrece la nación”. Agradeció a los socios, cuya colaboración hizo posible este importante momento.

En la firma estuvieron presentes el excelentísimo embajador de Canadá en Mexico, Cameron MacKay; Rechie Valdez, Ministro de la Mujer e Igualdad de Género de Canadá y Secretario de Estado para la Pequeña Empresa y el Turismo así como Meaghan Ferrigno, presidenta y directora ejecutiva interina de Destination Canada.

“En Destination Canada trabajamos para hacer crecer el sector turístico y fortalecer nuestra competitividad. México es uno de nuestros mercados más importantes, trayendo visitantes durante todo el año”, destacó Meaghan Ferrigno.

En tanto, Rechie Valdez, se dijo feliz por los acuerdos que se firmaron y pidió aplausos para el equipo de Destination Canada por todo el trabajo realizado estos días.

Los acuerdos:

Air Canada: Gunther Leudesdorf, Country Manager Mexico.

Viajes Palacio: Luis Elizalde, Gerente Comercial Viajes Palacio.

Global Tourisme: Luzana Rada, President.

Air Canada: Luis Noriega, Commercial Director and Director of Sales for Latin America and the Caribbean.

altRoom México: Israel Gómez, Director.

Jonview: Lucky Schnitzer, Sales Manager.

Dream Destinations: Jesús Martínez, General Manager.

Ottawa Tourism: Juan Suárez, Travel Trade Manager

Juliá Tours Mexico: Lilia Alvaro, Directora General.

Destination Greater Victoria: Ari Martínez, Director of Sales and Distribution

Dream Destinations: Jesús Martínez, General Manager.