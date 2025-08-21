Travel Santa Ana presenta su oferta turística ante agentes de viajes

Travel Santa Ana realizó una presentación de destino ante agentes de viajes, para dar a conocer su oferta basada en la cultura y una escena muy artística. “En este lugar más del 70 % de las personas que viven son hispanas”, dijo Raphael Paredes, de VIP Relaciones Públicas, quien representa a este sitio.

Ubicada en el centro del condado de Orange, Santa Ana es una parada ideal para hospedarse y experimentar todo lo que el sur de California tiene para ofrecer.

Ana Laura Becerra, directora de Ventas, destacó la ubicación, está a solo 45 minutos en auto desde Los Ángeles, desde donde hay muchas conexiones a ciudades mexicanas. Actualmente llegan muchos visitantes desde Tijuana a través de CBX. Su aeropuerto es el Internacional John Wayne.

La oferta turística de Santa Ana se basa en tres ejes principales:

Guía de murales

Considerado un museo de arte viviente del tamaño de una ciudad, Santa Ana exhibe con orgullo una de las colecciones de murales más extensas del sur de California. A partir del movimiento chicano de la década de 1960, los artistas comenzaron a pintar imágenes gigantescas que conmemoran el colorido y multicultural legado del lugar.

Están en callejones, en los costados de los edificios, en las puertas, en las cajas de servicios eléctricos e incluso en manzanas enteras de la zona. La guía de arte público es la recopilación más ambiciosa, abarca décadas y presenta artistas de diferentes tamaños, medios y procedencias.

La guía incluye el Recorrido a Pie de Pocket Site del Mapping Arts Project, Mapping Santa Ana, la Guía de Arte Público de The Heavy, SparkOC y la colección de obras de arte público patrocinadas por Santa Ana.

Pasaporte Culinario

Con este pasaporte descubrirás deliciosos restaurantes de Santa Ana, cada uno ha sido elegido por sus excepcionales ofertas culinarias.

Conoce sabores locales, platos de autor y sumérgete en la cultura a través de su deliciosa gastronomía. Publica tus descubrimientos culinarios en Instagram como usuario público, usando el hashtag #CulinaryPassportSA.

Etiqueta a Travel Santa Ana y participarás automáticamente en un sorteo gastronómico trimestral.

Festivales y eventos

Entre ellos se encuentran: