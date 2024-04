Comparte este contenido

“Todo el mundo tiene estrellas, pero no significan lo mismo para todos. Para algunos, que son viajeros, sirven de guía. Para otros no son más que lucecitas en el cielo. Para los sabios, son problemas (…). Pero todas esas estrellas no saben hablar. Tú, y solo tú, tendrás estrellas como nadie las ha tenido” – Antoine de Saint-Exupery.

¡Y vaya que el 2023 estuvo colmado de estrellas para la industria de viajes!

De acuerdo con un estudio de Destination Canada, solamente en ese año la cantidad de mexicanos que llegaron a Canadá creció en un 113 % vs 2019 y con ese número México lidera la posición de mercados en lo que a recuperación respecta.

En nuestro caso, Air Canada se coloca nuevamente como aerolínea líder en Canadá, pero también a nivel global. Sin ir más lejos, hace pocos días inauguramos la ruta Vancouver-Singapur y cerramos con éxito nuestro destino Bangkok, esperando su regreso en la próxima temporada. Estos trayectos se suman además a una fuerte apuesta en el viejo continente, con buenas nuevas a Copenhagen, Lisboa, Ámsterdam y un importante incremento de asientos hacia Barcelona, Madrid, París, Roma y Milán.

Ejemplos como éstos abundan y nos recuerdan la inmensa cantidad de oportunidades que tenemos por delante -ojo- para crecer como actores principales, pero más importante aún, con una vasta posibilidad de servir mejor a nuestros clientes.

Desde una opinión compartida por muchos colegas, capitalizar los logros es uno de los retos más grandes que encaramos día a día.

Construir confianza y fidelidad requiere de enormes esfuerzos en términos financieros y de tiempo, pero no se necesita ni mucho dinero o tiempo para desaprovecharlas fácilmente, por lo que es menester no perder el sentido de escucha y, mientras perseguimos las oportunidades de negocio, no distraernos del camino centrado en el cliente.

En ese sentido, Air Canada ha recibido la calificación de 4 estrellas por Skytrax, certificación que engloba la excelencia de servicio y que destaca los esfuerzos de nuestro proyecto interno denominado ECX, un programa diseñado y enfocado a mejorar la experiencia de nuestros pasajeros. Solo para mencionar otro ejemplo, también días atrás recibimos el APEX Award 2024 como la Aerolínea con Mejor Entretenimiento a bordo en Norteamérica.

Al servicio de la industria

¡Pero no hemos crecido solos! y con mucha alegría estamos anunciando también el círculo de excelencia para las agencias de viajes, un reconocimiento que no solo destaca la trayectoria y el compromiso de nuestros socios, sino que además los premia con importantes recursos que ayudan al desarrollo de su negocio. Es una manera de agradecer, pero asimismo una apuesta a seguir trabajando juntos desde muy cerca.

Ahora bien, a veces nos olvidamos de que el significado real de nuestros éxitos trasciende a los tantos números “año contra año” que pululan en discursos habituales y se acomoda mejor en aquella frase que nuestro amigo Antoine nos comparte en su obra El Principito.

Por eso es importante recordar que nuestros éxitos no son otra cosa que familias reunidas, nuevos (y viejos) destinos que nos regalan experiencias maravillosas, negocios y carreras que crecen, países que se hermanan, culturas que se estrechan y por qué no, estrellas que nos guían.

¡Por muchos viajes más en este 2024!

Günther Leudesdorf

Es gerente general en México y Colombia de Air Canada.

Quiso estudiar Ingeniería Industrial y Leyes. Pero finalmente obtuvo la licenciatura en Comunicación Corporativa y Marketing. Posee un MBA obtenido en Pensilvania y dos inmersiones en Negocios Internacionales en la Universidad Bocconi de Milán y otro en la Universidad Americana de los Emiratos Árabes Unidos.

Es argentino, con una gran trayectoria. Un extraordinario profesional, creativo e innovador. Día a día se prepara y actualiza para cumplir los desafíos de su excelsa posición.