Territorios del Noroeste: Más allá de las auroras boreales

Las auroras boreales suelen ser la primera razón para viajar a los Territorios del Noroeste, en Canadá. Sin embargo, este fenómeno natural también funciona como una puerta de entrada a las historias, tradiciones y formas de vida de los pueblos indígenas que habitan la región desde hace generaciones.

En las comunidades Dene, las luces del norte tienen un significado que va más allá de su apariencia. Una creencia cuenta que surgieron de un fuego encendido por el creador del mundo y que permanecen en el cielo como señal de protección. Otros relatos las relacionan con los espíritus de las personas que murieron.

Los viajeros pueden conocer estas narraciones directamente de guías indígenas durante una noche de observación. Experiencias como Aurora Viewing Under the Dene Skies integran relatos, música, tambores y degustaciones de alimentos regionales. Así, la visita no se limita a fotografiar el cielo, pues también acerca al público a la cultura Dene.

¿Qué conocer en Yellowknife además de las auroras boreales?

Yellowknife es la capital de los Territorios del Noroeste y uno de los principales puntos de partida para explorar la zona. La ciudad recibe el nombre de las herramientas de cobre que los pueblos fabricaron y comercializaron durante años. Su nombre Dene más utilizado es Somba K’e, que significa “Donde está el dinero”.

Entre los sitios que explican la historia local se encuentra el Prince of Wales Northern Heritage Centre. El museo conserva colecciones sobre el patrimonio natural, la vida comunitaria y las culturas indígenas del norte canadiense.

Otra parada es el Bush Pilot’s Monument, creado en reconocimiento a los pilotos que conectaron poblaciones aisladas y apoyaron el desarrollo regional. Desde este punto se observan Yellowknife y Great Slave Lake.

El Legislative Assembly Building también forma parte del recorrido. Su diseño circular representa el consenso y la colaboración dentro del gobierno territorial.

¿Cómo acercarse a la cultura indígena de la región?

Distintos operadores incorporan relatos y conocimientos locales a sus recorridos. North Star Adventures combina la observación de auroras con historias de los pueblos originarios. Bucket List Tours presenta aspectos de la vida cotidiana del norte, mientras que Aurora Village ofrece noches de contemplación en un espacio vinculado con las tradiciones de la zona.

Estas propuestas permiten comprender que el territorio no es solo un escenario natural. Cada lago, sendero y relato guarda una relación con las comunidades que han vivido en estas tierras durante siglos.

¿Qué actividades ofrece el otoño en los Territorios del Noroeste?

El otoño también permite recorrer paisajes durante el día. Frame Lake Trail se localiza cerca del centro de Yellowknife y ofrece una ruta para caminar junto al agua y el bosque.

Great Slave Lake abre otras posibilidades, como paseos en kayak, canoa y pesca recreativa. Este lago es uno de los más importantes de Canadá y forma parte de la identidad económica y cultural de la región.

Quienes buscan una estancia lejos de la ciudad pueden hospedarse en Blachford Lodge, Frontier Lodge, Namushka Lodge o Yellow Dog Lodge. Estos alojamientos se encuentran en zonas con poca contaminación lumínica, lo que favorece la observación del cielo. En Yellowknife, The Explorer Hotel y Chateau Nova ofrecen alternativas con acceso a los servicios urbanos.

¿Qué comer durante un viaje a Yellowknife?

Bullock’s Bistro sirve pescado procedente de Great Slave Lake, mientras que NWT Brewing Co., dentro de The Woodyard Pub, produce cerveza artesanal.

Los menús regionales incluyen ingredientes que han formado parte de la alimentación del subártico durante generaciones. Una comida puede completar el acercamiento a la historia, el clima y los recursos disponibles en esta parte de Canadá.

Yellowknife cuenta con conexiones aéreas desde Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa y Toronto. Desde Ciudad de México y Guadalajara, los viajeros pueden conectar a través de Vancouver o Calgary. Desde Monterrey, Toronto representa otra opción para continuar hacia el norte.