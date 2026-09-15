Mercado Cruceros concluye con éxito NCL Academy 2026

Así es, a bordo del majestuoso Norwegian Getaway, Mercado Cruceros reunió a 45 participantes en una experiencia de capacitación, conocimiento de producto y vivencias en destino, que incluyó además la primicia del nuevo parque acuático de Norwegian Cruise Line.

NCL Academy 2026, es una gran una iniciativa que reunió a agentes de viajes y representantes de la industria, a bordo del Norwegian Getaway, con el objetivo de fortalecer su conocimiento y brindar nuevas herramientas para la comercialización del producto de cruceros.

Durante el programa, los asistentes recibieron capacitación por parte de Mercado Cruceros e INDEX, además de sesiones especializadas impartidas por Guillermo Sosa, Business Development Manager de Norwegian Cruise Line, y Ofelia Ortiz, gerente de Ventas en México de NCL.

También se contó con la participación de ASSIST CARD y Full of Dreams, enriqueciendo la experiencia con diferentes herramientas y soluciones para el profesional de viajes.

Una primicia para las agencias mexicanas

Uno de los momentos más relevantes del NCL Academy fue la oportunidad de que el grupo se convirtiera en el primero de agencias de viajes de México en conocer y vivir en primicia el nuevo parque acuático de Norwegian Cruise Line: Great Stirrup Cay. La ampliación del destino incluye un muelle de atracadero y el parque acuático Great Tidest. Que tiene entre sus atracciones la colosal Torre de Mareas de 170 pies de altura; Breakwater Blasters, unas montañas rusas acuáticas pioneras con ascensos y descensos en flotador, además de las carreras de colchoneta Rapid Mat Racers, el doble tobogán Whitewater Dash y los giros de alta adrenalina en Tropic Storm y Tropic Spiral.

Sumando una experiencia exclusiva al programa

Este acercamiento permitió a los agentes conocer de primera mano una de las novedades de la naviera y experimentar el producto desde la perspectiva de sus futuros pasajeros.

Las Bahamas: capacitación directamente en el destino

La experiencia continuó en Nassau, Las Bahamas, donde los participantes recibieron capacitación en destino con Raquel Carey, del Bahamas Ministry of Tourism, complementada con un city tour por Nassau y una experiencia de ron, acercándolos a la cultura y oferta turística del destino.

De esta manera, el aprendizaje trascendió las sesiones a bordo para convertirse en una experiencia integral: conocer el barco, vivir el producto, descubrir el destino y obtener herramientas para comercializarlo.

Con la realización de NCL Academy 2026, Mercado Cruceros continúa apostando por la capacitación y profesionalización de las agencias de viajes, generando experiencias que fortalecen su conocimiento y creando nuevas oportunidades de negocio.

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