Hilton y GBTA presentan novedades y proyección en viajes de negocios para 2026

Hilton y GBTA se unieron en un evento para mostrar novedades y proyección en viajes de negocios para 2026, para travel managers de distintas empresas.

Isaac Olvera, Sales Manager de Hilton informó sobre la actualización de sus programas de lealtad y refuerzo a su estrategia con foco en sostenibilidad, beneficios digitales y ajustes en los niveles de Hilton Honors.

En la parte ambiental, la marca integra su iniciativa Travel with Purpose dentro de su esquema ESG. El programa incluye medición de huella de carbono, ahorro de agua, manejo de desperdicios y reportes para grupos y eventos. A través del sistema LightStay, los clientes pueden solicitar informes sobre consumo energético y emisiones vinculadas a sus estancias o reuniones.

En el terreno de lealtad, Hilton Honors presenta ajustes relevantes. La compañía reduce los requisitos para alcanzar niveles superiores. El estatus Gold ahora requiere 25 noches al año, mientras que Diamond solicita 50. También introduce un nuevo nivel llamado Diamond Preserve, con beneficios adicionales como bonificación de puntos y atención especializada 24/7.

Para quienes desean subir de categoría con mayor rapidez, Hilton activa un programa Fast Track. Con cinco noches en un periodo de 90 días, un nuevo miembro puede acceder al nivel Gold durante un año.

La aplicación de Hilton también cobra protagonismo. Permite seleccionar habitación antes del check-in, usar llave digital, chatear con recepción y consultar beneficios durante la estancia. La herramienta integra historial de viajes y opciones personalizadas.

Con estas novedades, Hilton busca facilitar la experiencia del huésped, fortalecer la lealtad y responder a nuevas demandas del viajero actual.

GBTA presenta la proyección en viajes de negocios para 2026

Mariana Pérez, directora de Operaciones y Engagement para GBTA México, Centroamérica y Colombia dio a conocer su proyección sobre el comportamiento de los viajes de negocios este 2026. El panorama apunta a un aumento moderado, con señales de estabilidad tras varios años marcados por ajustes económicos y factores geopolíticos.

De acuerdo con la GBTA, la industria global de viajes corporativos genera alrededor de $1.5 trillones de dólares. Tras la caída histórica de 54 % durante la pandemia, el segmento mostró recuperación progresiva desde 2022. Para 2026, la asociación prevé un aumento cercano al 2 %, dentro de un contexto de estabilización.

El informe, que abarca 72 países y 44 industrias, se basa en encuestas realizadas a más de 7 mil 300 viajeros de negocios en cinco regiones del mundo. Asia-Pacífico lidera el crecimiento, impulsado por el movimiento corporativo en China. Estados Unidos y Europa mantienen cifras relevantes, mientras que América Latina representa 3.6 % del gasto global.