Suculento ranking global

Los Travelers’ Choice Best of the Best 2026 de Tripadvisor posiciona al turismo gastronómico como motor de viajes culinarios donde América Latina consolida su liderazgo por sus sabores.

Un estudio realizado por TravelBoom detectó que en los viajes de ocio el 80 % de los trotamundos considera muy importante la gastronomía al elegir un destino. Una tendencia que cobra más adeptos, de acuerdo con datos del informe de viajes de verano de la National Restaurant Association, el 98 % de los viajeros optan por visitar restaurantes en sus itinerarios, superando las actividades turísticas al igual que las compras.

También se ha comprobado que el 70 % de los viajeros tienen intenciones de realizar una odisea centrada en la gastronomía. Por ejemplo, EF Go-Ahead Tours ha registrado un incremento interanual de casi 20 % en travesías relacionadas con experiencias gastronómicas.

Así que si tú eres amante de la buena cocina, seguramente querrás saber quiénes se ubican en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best Restaurants 2026, para planear tu próxima escapada.

Cabe señalar que la lista se encuentra dominada por Argentina con tres restaurantes, pero México no se quedó atrás e ingreso dos restaurantes, mientras que Brasil integró un restaurante. Lo que pone de manifiesto que hay muy buena cocina en América.

¿Cómo se obtiene una distinción?

Los premios Best of the Best se determinan por la calidad y cantidad de reseñas y valoraciones publicadas en Tripadvisor durante un período de 12 meses, respaldadas por un proceso de revisión editorial. Los ganadores representan menos del 1 % de los más de 8 millones de restaurantes listados en la plataforma, lo que convierte esta distinción en una de las más codiciadas del sector.

La alta cocina del mundo

Pero, si ya se te hace agua la boca por probar las delicias de los top, te contamos quiénes se encuentran en el selecto grupo, para que puedas planear tu próxima escapada culinaria:

1. Fogón Asado, en Buenos Aires, Argentina.

Menú degustación de asado a fuego abierto, con los platos preparados frente a los comensales. Repite en el primer puesto mundial.

2. KOMA Singapore, en Singapur.

Cocina japonesa moderna con entrada por un túnel de arcos torii naranjas y una campana de 2.5 metros como centro de la sala.

3. The Rhythms Restaurant, en Hanói, Vietnam.

Ofrece platillos vietnamitas e internacionales en un entorno arquitectónico con vistas excepcionales.

4. The Witchery Restaurant, en Edimburgo, Reino Unido.

Sirve comida escocesa de temporada en un entorno gótico a la luz de las velas.

5. Meat Market, en Valencia, España.

Domina la preparación de carnes bovinas, maduraciones controladas y dominio de las brasas.

6. Abrasado, Guaymallén, Argentina.

Su especialidad son las carnes añejadas en seco.

7. Catherine Gramado, en Gramado, Brasil.

Destaca por un menú internacional con postres y música en vivo.

8. Careyes Restaurant, en Cancún.

Usa mariscos frescos, ostras y langosta para servir platillos con vistas al Caribe.

9. Acre, en San José del Cabo.

Brinda una experiencia de la granja a la mesa con ingredientes locales y arquitectura moderna entre palmeras.

10. El Mercado, en Buenos Aires, Argentina.

Parrilla contemporánea con ambiente relajado.