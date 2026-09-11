Ruta culinaria de chiles en nogada en CDMX

La temporada de este emblemático platillo es una de las más esperadas para los amantes de la comida mexicana, entre agosto y septiembre. Si el tiempo no te permite ir a Puebla a probar los tradicionales chiles en nogada capeados, apuesta por las deliciosas opciones en la Ciudad de México.

En INVERTOUR hemos creado una suculenta guía que agrupa desde propuestas de autor hasta cantinas tradicionales y preparaciones de alta cocina para que pruebes diferentes versiones y elijas tu favorita.

Anatomía del chile en nogada tradicional

Para convertirte en experto catador de este platillo de esencia poblana, te contamos cuáles son los ingredientes que lleva:

Frutas criollas indispensables: Manzana panochera de acidez perfecta, pera de leche y durazno criollo de temporada.

Relleno singular: Carne picada a cuchillo, puede ser de res o de cerdo o mezcladas, combinada con cebolla, jitomate, almendras, piñones, pasas y fruta cristalizada.

Aderezo con identidad: Nogada cremosa enriquecida con nuez de Castilla fresca y un toque aromático de jerez.

Aspecto trigarante: Lluvia de granada roja y hojas de perejil verde sobre el blanco de la nogada para emular la bandera patria.

Ahora sí, comencemos el recorrido culinario y no dudes en empezar porque la temporada culmina aproximadamente entre la segunda y tercera semana de septiembre.

Sellos de autor

Para comensales que buscan técnica depurada e innovación en el sabor:

Arango: Destaca por su ingrediente principal, carne de vaca vieja en el picadillo, toque de queso de cabra en la nogada y opción vegetariana de trigo con quinoa.

Sendero: Bajo la firma del chef Rodrigo Sánchez, cautiva con su nogada de nuez pecana, queso crema, queso de cabra y un chorizo de jerez y un toque aromático de flores de cilantro criollo. Por cierto, la porción es mayúscula.

Mestiza: Ofrece un chile poblano ahumado que alberga un picadillo cocinado a fuego lento bañado con nogada, reducción de granada, almendra laminada y crujiente de manzana deshidratada.

Fidelidad histórica

Solo para los paladares exigentes que buscan experiencias inmersivas y sabores con raíces históricas:

Melville: Apego estricto a la receta de antaño con ingredientes traídos directamente de la sierra poblana, como la manzana panochera, durazno criollo, pera de agua, nuez de Castilla fresca y granada, que le aportan el dulzor exacto.

Fónico: Su propuesta es toda una experiencia en honor a la riqueza culinaria de Puebla gracias al menú barroco de cuatro tiempos que integra molotes, fideo seco en mole conventual, un chile en nogada que va coronado con joyas de granada cubiertas en oro y como postre, arroz monástico con rompope y helado de galleta.

Ambiente cantinero

Si te gusta el ambiente festivo y los sabores de las mayoras, estas son tus opciones:

Botanero del Bosque: Sus propuestas invitan a compartir al centro; su sabor es inconfundible por el picadillo de res con cabeza de lomo mezclado con frutas de estación, y con una generosa cubierta de nogada elaborada con nuez pecana y granadas.

Gran Cantina Filomeno: Sobresale por el toque ahumado del chile tatemado y la nogada suave y untuosa por el queso crema y crema con nuez, salpicada de granada.

Cantina La No. 20: Aquí el chile en nogada es conocido por ser de gran tamaño, por lo que es ideal para compartir, te aseguramos que todos podrán probar su rico picadillo y la nogada al ser abundante.

Alta cocina

Apto para foodies que apuestan por raíces culinarias rodeadas de encanto urbano: