Celebremos el Día Mundial de la Paella Valenciana

Posee una historia que entrelaza la agricultura del arroz, la vida campesina y la evolución de una tradición que hoy trasciende fronteras, por ello, el 20 de septiembre es el World Paella Day.

Su nombre proviene del utensilio donde se cocina: la paella, que en valenciano significa “sartén”. La palabra deriva del latín patella, que quiere decir “plato plano y ancho”. Curiosamente, lo que en Valencia se llama “paella” (el recipiente), en casi todo el resto del mundo se conoce como paellera. El plato heredó el nombre del utensilio, no al revés

¿Dónde nació?

Emergió en la en L’Albufera de València, un humedal fértil donde las condiciones son idóneas para el cultivo del arroz. Este parque natural, situado a las afueras de la ciudad de Valencia, es el corazón geográfico e histórico del plato.

Debes saber que en sus inicios, entre los siglos XV-XVI, era una comida de campesinos y pastores, quienes la preparaban con los ingredientes que tenían a mano: arroz, pollo, conejo, caracoles, judías verdes y garrofón (un tipo de haba). No era un sofisticado plato de restaurante, sino una comida práctica y contundente para afrontar las largas jornadas en el campo.

A finales del siglo XIX, la paella saltó de las barracas y alquerías a las casas de comidas y merenderos de la playa de la Malvarrosa, el Grao de Castellón y la Albufereta de Alicante. Así comenzó su transformación de plato popular a emblema gastronómico.

¿Cómo crece su fama?

Atraviesa fronteras: Durante el siglo XX, se expande a grandes ciudades internacionales como Nueva York, donde se servía una variante denominada “arroz con pollo» en el restaurante Delmonico, frecuentado por el presidente Franklin D. Roosevelt. También llegó a restaurantes parisinos y al Soho de Londres.

Boom turístico: La llegada masiva de turistas a las costas españolas la hizo popular. La demanda se extendió más allá del territorio español y hoy es conocida internacionalmente.

Celebrado por el mundo: A partir de 2018, se crea el World Paella Day, que coincide con la época de la siega del arroz en la Albufera. En ese día también se realiza la WPD Cup, con cocineros de distintos países.

Trasciende como icono: En 2021 la Generalitat Valenciana la declara Bien de Interés Cultural Inmaterial, por su capacidad de unir y compartir.

Detalles que le confieren identidad

¿Sabías que la tradición dicta que cada comensal debe comer en su propio espacio directamente de la paellera? La finalidad es mantenerlo caliente. Posee identidad mediterránea, porque es seguro que requiera ingredientes típicos de la zona como: arroz, aceite de oliva y azafrán.

Debe tener una capa tostada y crujiente que se forma en el fondo de la paellera; el objetivo es caramelizar los azúcares sin que se quemen, pero generando una textura única.

Además, es versátil, a pesar de que hay una receta tradicional valenciana, ofrece variantes con mariscos, mixta, con vegetales, es decir, se adapta a las regiones y gustos.

Pero más allá de todos sus atributos y versiones, es un plato para compartir, un ritual de encuentro y en sí una celebración culinaria.