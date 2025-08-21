5 sitios donde se filmó El Juego del Calamar 3

¿Sabías que la serie El Juego del Calamar 3, es el estreno más visto en Netflix? En efecto, superó los 60 millones de visualizaciones, en los primeros tres días del estreno llegó a las 106.3 miles de visualizaciones en tan solo dos semanas. Te contaremos sobre los spots de la serie, por si te animas a visitarlos.

Es un hecho que, a medida que los servicios de streaming se han popularizado por igual, ha incrementado la interacción de los fans con algunas de las franquicias más populares. Por ejemplo, el deseo de conocer los destinos visualizados en las series o películas para convertir una travesía en una experiencia inmersiva y sentir una conexión más profunda con la historia, se ha convertido en el famoso set-jetting.

El inicio del interés

Un claro ejemplo de esta tendencia es la serie El Juego del Calamar, una de las favoritas del confinamiento, que impulsó repentinamente los viajes a Corea del Sur. A pesar de que en la serie se menciona brevemente la isla Jeju, abrió una nueva oportunidad para sumergirse en una odisea diferente por sus playas de arena blanca y montañas cubiertas de niebla, de acuerdo con informes de Expedia.

Tras una espera que parecía muy larga para los fans de El Juego del Calamar, la tercera temporada por fin reveló más juegos escalofriantes y letales, que pondrán a prueba la determinación de todos jugadores y revelarán las facetas más oscuras de la condición humana.

La magia de los spots de El juego del calamar 3

Si quieres conocer algunos de los lugares del rodaje, en Corea del Sur, que fueron la sede los universos ficticios de la serie, dirígete a:

Ssangmun-dong, un barrio residencial en el distrito de Dobon-gu en Seúl, que también es la cuna del protagonista de la serie, Seong Gi-hun. Te encantará el Parque de la Montaña en Namsan, donde fueron abandonados dos jugadores. Alberga el Teleférico Namsan y la Torre N de Seúl, donde podrás observar maravillosas vistas de la ciudad. Otro sitio imperdible es el Parque Temático Wolmi, en la isla Wolmido, frente a las costas. Además, de atracciones, brinda una de las mejores vistas de la ciudad de Songdo y el puente Incheondaegyo. Daejeon, se convirtió en el escenario principal de varios de los juegos, como: la Luz Roja y Luz Verde, el juego de los dulces Dalgona, además, de los pasillos y dormitorios. El Parque Científico de la Expo de Daejeon, fue elegido por multifacético, aunque los diferentes sets fueron construidos a medida de la ciudad de la serie, desafortunadamente, ya no se encuentran armados. Busan, fue seleccionado por las vistas costeras de la ciudad y las concurridas zonas portuarias, para desarrollar las escenas de la investigación policial.

El escenario de los juegos en solitario

Mención aparte para Incheon, que fungió como inspiración y se destacó como el escenario principal, la isla Seongapdo, el misterioso lugar donde se efectúan los juegos mortales. Probablemente, no podrás acceder al lugar de la grabación, ya que es privado.