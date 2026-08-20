¡Súbete! A un crucero Costa con Mega Travel y goza de las bellezas de República Dominicana

Mega Travel en colaboración con República Dominicana, y de la mano de Costa Cruises, ofreció una gran capacitación a un numeroso grupo de agentes de viajes para invitarlos a vender este bello destino del Caribe.

A ritmo de merengue y bachata, Daya Cruz, gerente de Relaciones Públicas de Mega Travel; Carolina Pérez, directora de la Oficina de Promoción Turística de República Dominicana en México; Carol Vázquez, Supervisora de Cruceros de Mega; Flavio González, director Comercial para Argentina y LATAM de Costa Cruises, así como de Jésica Lorenzo, coordinadora de ventas LATAM de Costa Cruises, dieron la bienvenida a los asistentes.

Carolina Pérez, destacó el creciente interés del viajero mexicano por el Caribe y presentó las bellezas turísticas que posee este país, “considerado el destino Número 1 del Caribe, por su ubicación estratégica, puertos modernos y de gran capacidad y su hospitalidad maravillosa y cultura que nos distingue”, aseveró.

Y agregó: “Gracias por venir a este desayuno donde les daremos un recorrido por mi país, República Dominicana, que es más que sol, playa y arena. Es un paraíso con identidad propia con componente culturales hispanos, americanos y africanos que se mezclan armónicamente”.

Es así, como Pérez y Jésica Lorenzo, conjuntaron una presentación precisa de todos los destinos que ofrece Dominicana, con playas maravillosas, turismo colonial y grandes actividades eco turísticas y de diversión para todos. Deportes acuáticos con temperaturas exquisitas para bucear durante todo el año. 19 parques y espacios naturales; viajes de novios, en sus exuberantes y poéticas playas, y más, mucho más.

Playas Paradisíacas e Islas de Ensueño

Isla Saona

Punta Cana y Playa Bávaro

Bahía de las Águilas

Ecoturismo y Aventura de Naturaleza

Península de Samaná y Las Terrenas

Parque Nacional Los Haitises

Puerto Plata y los 27 Charcos de Damajagua

Historia y Cultura Viva

Zona Colonial de Santo Domingo

Destacan los puertos de cruceros para que barcos como Costa, arriben a este encantador destino:

Amber Cove (Puerto Plata)

Taíno Bay (Puerto Plata)

Puerto de La Romana

Puerto de Santo Domingo (Sansouci)

Terminal Don Diego (Ferry)

Cabo Rojo (Pedernales)

Arroyo Barril (Samaná)

Conectividad

Pérez, mencionó a Arajet, que ofrece ventajas competitivas para viajar a este destino, así como Aeroméxico y Copa Airlines.

Costa Cruceros

Es una de las principales líneas de cruceros de Europa con sede en Génova, Italia. La compañía destaca por llevar el estilo, gastronomía y hospitalidad italiana a bordo de sus barcos.

Los navíos ofrecen espectáculos al estilo Broadway, música en vivo, casinos, fiestas temáticas y amplias cubiertas panorámicas con piscinas y jacuzzis.

Costa Cruceros viaja a la República Dominicana y cuenta con una presencia muy fuerte en el país, utilizándolo tanto como destino de escala como puerto de embarque clave para sus itinerarios por el Caribe.

Mega Travel ofrece programas excepcionales

¡Así es! La operadora ofrece más que confianza en crear productos de acuerdo a las necesidades de cada viajero.

Carol Vázquez, supervisora de Cruceros de Mega Travel y Maricruz Solís, líder Comercial, invitaron a vender las grandes promociones con las que cuentan. Y hablaron de la alianza comercial que tienen con Costa para ofrecer paquetes únicos con bloqueos y numerosas salidas.

“Cómo la que tenemos, para ponerles un ejemplo, Mega Tarifa Caribe Costa Fascinosa, desde $799 dólares más impuestos por persona en habitación doble. Saliendo en diciembre y visitando La Romana, Isla Catalina, acabó Rojo, Puerto aplatanar, Turca y Samaná”.