PriceTravel Holding entrega los PriceAgencies Awards 2026 a los más top de la industria

PriceTravel Holding celebró 25 años y la tercera edición de los PriceAgencies Awards, encuentro que reconoció el desempeño de cerca de 50 agencias de viajes de México. El evento reunió a representantes del sector turístico, destinos y socios comerciales.

La ceremonia estuvo encabezada por Juan Socas, COO de Price Travel Holding: Zoraida Cedeño, directora del canal B2B para Latinoamérica y Verónica Barrón, gerente comercial PriceAgencies México. Así como Celida Puente, Gerente de Marketing y Alianzas.

La compañía premió a una agencia de cada uno de los 32 estados del país, además de entregar distinciones por categorías, líneas de producto, resultados regionales y crecimiento. Socas precisó: «los ganadores representan alrededor del 1 % de la red de PriceAgencies en México».

La plataforma cuenta con cerca de 5 mil 500 agencias afiliadas en el mercado nacional. A escala internacional, la red supera las 16 mil empresas entre México, Estados Unidos, Colombia y otros países de Latinoamérica.

¿Qué reconocieron los PriceAgencies Awards?

Los PriceAgencies Awards destacaron el trabajo de los agentes por factores como ventas, constancia, especialización y capacidad para adaptarse a los cambios del mercado.

También hubo premios para agencias con resultados en productos como vuelos, parques temáticos, República Mexicana, donde ganaron Viajes Intermex, Viajes Palacio, Mundo Joven, por mencionar algunos.

PriceTravel Holding cumple 25 años de operación

«La empresa nació con la idea de transformar la forma en que las personas reservaban sus viajes. Después de 25 años, PriceTravel Holding cuenta con cinco líneas de negocio, presencia en 11 países y más de mil 500 colaboradores», señaló Juan Socas.

Su catálogo completo reúne alrededor de 500 mil hoteles, mientras que su contratación directa supera los 60 mil establecimientos. La meta interna ahora apunta a alcanzar 100 mil hoteles con acuerdos directos.

La compañía distribuye productos turísticos en 180 mercados y mantiene conexión con más de 300 agencias mayoristas. También proporciona motores de reservación y soluciones tecnológicas a más de 300 empresas.

¿Qué novedades ofrece PriceAgencies a las agencias de viajes?

Cuentan con herramientas desarrolladas para facilitar las cotizaciones y las ventas. Entre ellas se encuentra una función que permite combinar una aerolínea para el vuelo de ida y otra para el regreso.

Esta opción amplía los horarios disponibles y puede reducir el costo total del itinerario. La funcionalidad ya está disponible en vuelos y también se incorporó a los paquetes nacionales e internacionales.

La plataforma ofrece filtros para comparar precios, rutas, horarios y familias tarifarias. Los agentes pueden compartir con sus clientes rutas que detallan los servicios y beneficios incluidos.

Entre las formas de pago se encuentran el sistema de apartado, reserva y pago posterior, meses sin intereses, enlaces de cobro, referencias bancarias y una cartera digital. La meta es evitar que una venta se pierda por las condiciones de pago solicitadas por el viajero.

Tecnología e inteligencia artificial para la siguiente etapa

PriceTravel Holding también expuso su estrategia tecnológica para los próximos años. La compañía ya utiliza inteligencia artificial en procesos internos, integración de hoteles, soporte, programación y organización de información.

Trabajan en un asistente que funcionará como apoyo para los asesores. Ayudará a consultar productos, responder dudas y reducir el tiempo necesario para preparar una propuesta.