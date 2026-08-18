Yucatán presenta sus novedades turísticas: más rutas, hoteles, conectividad y experiencias

Yucatán presentó las novedades con las que desea fortalecer su oferta turística durante una jornada de capacitación, desayuno y trade show dirigida a agencias de viajes. El encuentro contó con la participación de Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico del estado, además de prestadores de servicios; Álex Pace, director general de Global Marketing & Sales y Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior – Ventas Globales en Aeroméxico.

La estrategia pone el foco en ampliar las experiencias fuera de Mérida, mejorar la conectividad y aprovechar atractivos como cenotes, zonas arqueológicas, haciendas, gastronomía y comunidades mayas.

Uno de los programas que busca impulsar estos recorridos es “Conociendo Yucatán”, integrado por siete rutas que permiten organizar viajes por diferentes zonas del estado. Los trayectos incluyen áreas naturales, sitios arqueológicos, restaurantes, productos artesanales y cenotes. Una de las rutas se concentra en Mérida y propone recorrer a pie espacios como la Catedral, la Casa de Montejo y otros museos del Centro Histórico.

Novedades de Yucatán para los viajeros

Mérida y Valladolid funcionan como dos puntos estratégicos para organizar recorridos por Yucatán, con acceso a hospedaje, gastronomía, vivencias y conexiones hacia otros sitios de la península.

El estado cuenta con más de 17 mil 600 habitaciones distribuidas entre ciudades, haciendas, hoteles de playa y propiedades en el interior. Además, se anunciaron nuevas aperturas hoteleras y la llegada de más marcas durante los próximos años.

La conectividad también forma parte de la estrategia. El Aeropuerto Internacional de Mérida mantiene enlaces con ocho destinos internacionales y 13 nacionales, mientras se suman nuevas rutas que buscan facilitar la llegada de visitantes desde otros mercados.

Chichén Itzá estrena nuevas experiencias

Uno de los cambios se encuentra en Chichén Itzá, que ya cuenta con un nuevo centro de atención al visitante.

El acceso se concentra ahora en un solo boleto y el recorrido permite conocer un cenote dentro del complejo. También existe una nueva opción para visitar Chichén Viejo, aunque esta experiencia requiere reservación previa. Las autoridades recomiendan considerar unos 30 minutos adicionales dentro del itinerario.

Progreso espera más pasajeros de crucero

El turismo de cruceros mantiene otra línea de crecimiento. El puerto de Progreso recibió más de 470 mil pasajeros en 2025 y la previsión para este año supera los 521 mil visitantes. Al mismo tiempo, avanzan trabajos de ampliación y remodelación para aumentar su capacidad.

A esto se suma la capacitación de más de 3 mil 700 prestadores turísticos de 25 municipios mediante 114 cursos enfocados en servicio, promoción y seguridad.