Starwood Pet Travel reporta récord de traslados de perros y gatos de Estados Unidos a Italia

Mudarse de país también implica resolver qué pasará con las mascotas. En 2026, Starwood Pet Travel detectó un aumento en las solicitudes de familias de Estados Unidos que buscan trasladar perros y gatos a Italia, con Roma como el destino más solicitado.

Uno de los casos recientes involucró a una familia del sur de California que viajó con cuatro perros y siete gatos en un vuelo directo de ITA Airways entre Los Ángeles y Roma. Los perros pesaban más de 32 kilos, por lo que viajaron en la bodega de carga dentro de jaulas extragrandes.

La empresa coordinó la operación desde la salida hasta la entrega de las once mascotas en el nuevo hogar de la familia, después del control veterinario de la Unión Europea en el aeropuerto de Fiumicino.

Starwood Pet Travel registra más solicitudes hacia Italia

Entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2026, las consultas de Starwood Pet Travel para traslados a Italia crecieron 34 % frente al mismo periodo de 2025. La demanda también duplicó el nivel registrado en 2022.

El crecimiento se aceleró durante el verano: entre julio y finales de septiembre, las solicitudes aumentaron 79 % frente al mismo periodo del año anterior.

Roma ocupa el primer lugar entre los destinos más solicitados, seguida de Milán y Nápoles.

¿Por qué los vuelos directos son importantes para las mascotas?

Para perros grandes o familias que viajan con varios animales, los vuelos sin escalas reducen el número de embarques y cambios de aeronave.

Starwood Pet Travel reserva vuelos directos de ITA Airways hacia Roma desde Nueva York, Miami, Chicago y Los Ángeles.

Una vez en Italia, las mascotas que tienen como destino Milán, Florencia u otras ciudades continúan por vuelos nacionales o transporte terrestre.

Adam Melton, vicepresidente de Iniciativas Estratégicas de la compañía, explicó que cada conexión añade un nuevo proceso de embarque, controles de temperatura y posibles retrasos.

¿Qué requisitos pide Italia para viajar con perros y gatos?

Los animales que llegan directamente desde Estados Unidos y cumplen con las normas de la Unión Europea no requieren cuarentena ni prueba de anticuerpos contra la rabia.

Entre los requisitos básicos se encuentra un microchip compatible con la norma ISO, que debe colocarse antes de la vacuna antirrábica.

La vacuna contra la rabia debe aplicarse al menos 21 días antes del viaje.

También es necesario contar con un certificado sanitario de la Unión Europea emitido por un veterinario acreditado por el USDA y validado por USDA APHIS dentro del plazo establecido antes de la salida.

El orden de estos pasos resulta importante. Si el microchip se coloca después de la vacuna, esa dosis no cuenta para el proceso y debe repetirse.

El aumento en las solicitudes coincide con opciones que permiten a más estadounidenses establecerse en Italia, entre ellas la visa para nómadas digitales y trabajadores remotos creada en 2024.

Con más de 40 años de experiencia, Starwood Pet Travel coordina documentación veterinaria, reservas aéreas y requisitos de importación para traslados internacionales de perros y gatos.