Sorteo en Washington del Mundial 2026: ¿Cómo quedan los grupos del torneo y contra quién jugará México?

Este viernes 5 de diciembre se celebró el Sorteo del Mundial de la FIFA 2026, un evento que contó con la presencia de artistas y figuras internacionales, así como de los mandatarios de los tres países anfitriones: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Este torneo, que será histórico al expandirse a 48 equipos, se celebrará a partir del 11 de junio de 2026 en las tres naciones mencionadas.

El evento tuvo lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., donde se revelaron los 12 grupos que conformarán la fase de clasificación del Mundial. La rifa comenzó con la interpretación del himno oficial de la FIFA, «Deseo», a cargo de los artistas Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Durante la ceremonia, los mandatarios de las tres naciones anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá) participaron activamente en la asignación de los equipos a los Grupos A, B, C y D, dirigida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Los combinados nacionales fueron divididos en cuatro bombos, cada uno compuesto por 12 selecciones. El Bombo 1 estuvo reservado para los equipos anfitriones, mientras que los otros 39 países fueron distribuidos en los bombos restantes.

En cuanto a las selecciones que aún no tienen asegurada su plaza, se definirá a través del repechaje. Cuatro equipos de la UEFA y dos de la repesca intercontinental estarán en el Bombo 4, desde donde se determinará su lugar en los grupos. Si quieres conocer los resultados de la asignación de los equipos, en INVERTOUR te contamos cómo quedó el reparto.

¿Qué equipos están en cada Bombo?

El sorteo comenzará con todos los equipos del bombo uno, que se repartirán entre los grupos A a L. A continuación, te presentamos el orden de los bombos dos, tres y cuatro en orden:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia

Boca 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí, Sudáfrica

Boca 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repesca europea A, B, C y D, Torneo de repesca de la FIFA 1 y 2

México, Canadá y Estados Unidos serán los cabezas de serie en los grupos A, B y D, respectivamente. Cada país tiene partidos clave programados en distintas ciudades: México jugará dos encuentros, el primero contra Sudáfrica en el partido inaugural, en la Ciudad de México, en el Estadio Banorte, y el segundo en Guadalajara. Canadá debutará en Toronto y completará su fase de grupos en Vancouver. Por su parte, Estados Unidos iniciará el torneo en Los Ángeles y lo cerrará en Nueva York.

¿Cómo quedó el sorteo Mundial de la FIFA 2026?

Así quedan los grupos del Mundial 2026:

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

Ganador de las Eliminatorias europeas D

Grupo B

Canadá

Ganador de las Eliminatorias europeas B

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador de las Eliminatorias europeas C

Grupo E

Alemania

Curasao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ganador de las Eliminatorias europeas B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

RI de Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudí

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Ganador del Torneo clasificatorio II

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Ganador del Torneo clasificatorio I

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

El torneo impulsa la llegada de visitantes, genera nuevas rutas de conectividad aérea, aumenta la ocupación hotelera y activa sectores clave como la gastronomía, el comercio y la cultura.