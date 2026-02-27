Sierra Madre y Viajes Surland lanzan Programación 2026/27: Europa, Asia y Cruceros Fluviales

La Operadora Turística Sierra Madre, en alianza con Viajes Surland, presentó su programación 2026/27 ante un selecto grupo de agentes de viajes, con una amplia oferta que abarca Europa, Medio y Lejano Oriente, África y Oceanía, así como itinerarios exclusivos del producto España con Clase y una sólida propuesta de cruceros fluviales dirigidos al mercado mexicano.

Tomás Navarrete, director Comercial de Viajes Surland, junto con Ángel López, ejecutivo Comercial de la firma, acompañaron a Diego Ontañón, subdirector de la Operadora Turística Sierra Madre, quien resaltó la trayectoria de la compañía y la relevancia de sus aliados estratégicos.

“Es cierto que la Operadora Turística Sierra Madre es conocida por su buena relación precio-calidad y, sobre todo, porque sabemos elegir a quienes atenderán a nuestros pasajeros. Hoy estamos aquí con nuestros amigos de Surland”, destacó Ontañón.

El encuentro también contó con la participación de Abraham Pérez, director Regional de la operadora para Ciudad de México, Centro y Sureste; Fernanda Butrón, ejecutiva de Ventas; y Jair Zepeda, representante del área de Marketing y Mariano Portes, representante de Universal Assistance.

Ángel López, Tomás Navarrete, Diego Ontañón, Mariano Portes y Abraham Pérez Diego Ontañón María Fernanda y Luis Carlos Bedoy Diego Ontañón, Ángel López, María Fernanda, Tomás Navarrete y Abraham Pérez Daniel Quijano, Abraham Pérez, Rosalinda Jiménez, Minerva Neria, Diego Ontañón, Tomás Navarrete y Ángel López Mariano Portes Ángel López Tomás Navarrete Ángel López y Tomás Navarrete Blanca Mejía, Leticia González y Eduardo Collado Abraham Pérez, Diego Ontañón, Rosa Catalina Meza, Sandra Rodas, Ángel López, Tomás Navarrete y Minerva Neria Abraham Pérez y Tomás Navarrete Edith Trujillo, Guadalupe Flores, Karla Monroy, María Luisa, Cristina Carrión y Jorge Enrique Mariano Portes Ángel López, Guadalupe Flores, Diego Ontañón, Abraham Pérez, Rosalinda Jiménez, Tomás Navarrete y Abraham Pérez Lidia Soto, Sergio Silva, Mary García y Carolina González Danna Alarcón, Cony Martín y Erika Zepeda

Surland refuerza su portafolio con calidad garantizada

Tomás Navarrete subrayó la cobertura del portafolio que Surland pone a disposición de los agentes: “No somos solo un operador con un circuito por Europa; contamos con una oferta muy amplia, siempre con la garantía que caracteriza a nuestra marca. Nos enorgullece ofrecer un servicio fantástico, hoteles garantizados y programas de gran calidad”.

Por su parte, Ángel López señaló que cuentan con más de 40 años de operación exclusiva y continua en el mercado iberoamericano: “Surland está enfocado en un producto de nivel medio-alto, no por el precio, sino por la ubicación hotelera y la calidad de los servicios. Durante 43 años hemos mantenido un estándar constante, y sostenerlo en el tiempo es uno de nuestros mayores valores”.

Asimismo, López enfatizó que la tour operadora, especializada en circuitos por Europa y el Sudeste Asiático, incluye en toda su programación hoteles cuidadosamente seleccionados, ubicaciones estratégicas, guía acompañante, traslados in/out, tasas incluidas y la opción de añadir un paquete de valor añadido, garantizando una experiencia homogénea y confiable.

Programación 2026/27

Entre los programas ofrecidos se incluyen Europa, Lejano Oriente y otras culturas; España con Clase; y cruceros fluviales.

Europa – Temporada 2026/27

La programación europea: Italia, uno de los sitios más populares, amplía su oferta con mejoras en sus recorridos: Cinque Terre se integra en rutas clave; se incluyen nuevas etapas en La Puglia, con ciudades como Matera, Lecce y Bari; y los programas parten desde Milán, Venecia, Roma y Nápoles, cubriendo también el Sur de Italia y la Costa Amalfitana.

Otros sitios consolidados: Suiza y Austria, combinando Zúrich, Lucerna, Innsbruck, Salzburgo y Viena, con opciones de continuación hacia Croacia, Eslovenia, Italia o las Capitales Imperiales; Escandinavia, por los Países Bálticos; y programas que parten de Londres, incorporando tres noches de estancia para mejorar el ritmo y la comodidad del viaje.

Medio y Lejano Oriente – África – Oceanía

La programación de destinos lejanos continúa ampliándose, con varias novedades:

En Lejano Oriente se mantienen los programas de Tailandia, Vietnam y Camboya, y se incorporan nuevas propuestas en Bali, Sri Lanka, China y Corea del Sur. Destaca Japón, con cuatro nuevos circuitos, alcanzando un total de 10, además de combinados con China y Corea del Sur.

Se lanza una línea de programas de lujo en privado, con propuestas en Tailandia, Vietnam, Camboya, Bali, China, Grecia, Turquía y Egipto.

En Medio Oriente se mantiene la programación de Grecia y sus cruceros, Turquía, Egipto y los cruceros por el Nilo, así como Jordania, Dubái y Arabia Saudí.

En África continúan los grandes clásicos: Marruecos, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Uganda y Namibia, con safaris fotográficos cuidadosamente diseñados.

España con Clase

Se conservan los itinerarios exclusivos en privado, con propuestas diferenciadas como Rutas de Paradores, España Sorprendente y Rutas del Vino, además de los trenes de lujo El Transcantábrico y Al-Andalus, que ofrecen una forma única de descubrir el país.

Cruceros Fluviales

Se amplía la oferta de cruceros fluviales en colaboración con CroisiEurope, con salidas por los principales ríos de Europa, así como una selección de cruceros marítimos por Córcega, Croacia, Montenegro y Malta.