¡Si eres fan de Hogwarts! Esto es para ti: regresa a Universal con experiencias nuevas y fascinantes

¡Sí! Back to Hogwarts vuelve este año con una celebración mundial que reunirá a seguidores de Harry Potter en parques temáticos, estudios, cines, tiendas, plataformas digitales y eventos especiales. Cada 1 de septiembre, los fans recuerdan el regreso de los estudiantes al colegio de magia, una fecha que pasó de los libros y las películas a una tradición internacional.

La edición de este año tendrá un significado especial, ya que se cumplen 25 años desde el estreno de “Harry Potter y la piedra filosofal”. A esto se suma el interés por la próxima serie original de HBO, que ampliará la presencia del universo creado alrededor de Hogwarts.

Universal tendrá un papel central en la programación con actividades en Orlando, Hollywood, Japón y Beijing. Las propuestas incluirán espectáculos nocturnos, alimentos temáticos, artículos exclusivos, sesiones de fotografía y experiencias dentro de The Wizarding World of Harry Potter.

¿Qué habrá en Universal Orlando por Back to Hogwarts?

Universal Orlando Resort celebrará el Back to Hogwarts del 1 de agosto al 1 de septiembre. Entre las novedades estará una jarra de cerveza de mantequilla de edición limitada, disponible hasta agotar existencias. Habrá opciones especiales de alimentos y bebidas dentro del parque.

Uno de los principales atractivos será el regreso de Hogwarts Always, un espectáculo de proyecciones sobre el castillo de Hogwarts en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade. La presentación recorre distintos momentos de la vida escolar y forma parte de las actividades nocturnas.

¿Qué experiencias ofrecerá Universal Studios Hollywood?

Universal Studios Hollywood tendrá programación del 1 de agosto al 1 de septiembre. El parque estrenará un encuentro con el Libro Monstruoso de los Monstruos, objeto conocido por los seguidores de la saga.

Los asistentes podrán mostrar su pertenencia a una casa de Hogwarts, acceder a obsequios, probar dulces temáticos y encontrar productos disponibles por tiempo limitado.

Tanto Orlando como Hollywood lanzarán la colección Build-A-Bag de Lug. Esta línea será exclusiva de los parques y permitirá personalizar accesorios con elementos inspirados en el mundo mágico.

¿Cómo se celebrará en Universal Japón y Beijing?

Universal Studios Japan ofrecerá acceso fuera del horario habitual a The Wizarding World of Harry Potter para algunos visitantes seleccionados el 1 de septiembre. Regresará el recorrido por el Castillo de Hogwarts, acompañado de regalos especiales y artículos coleccionables digitales.

Universal Beijing Resort estrenará su propia versión de Hogwarts Always. El espectáculo mostrará distintas etapas de un año escolar mediante proyecciones sobre el castillo.

El parque chino también contará con alimentos, bebidas, mercancía exclusiva y espacios para fotografías. El 28 de agosto se realizará una Noche de Reunión como parte del calendario.

Los estudios de Harry Potter se suman a la celebración

El Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter incorporará en 2026 un anuncio especial a las 11:00 horas. El mensaje se repetirá cada 30 minutos en el Andén 9¾ durante el resto del día.

En Tokio, el recorrido por los estudios tendrá una cuenta regresiva y una oportunidad para tomarse fotografías.

Con actividades en varios continentes, el Regreso a Hogwarts ofrecerá distintas formas de participar. Universal y los estudios de Warner Bros. convertirán agosto y septiembre en una temporada dedicada a quienes desean volver a recorrer castillos, andenes y escenarios vinculados con Harry Potter.