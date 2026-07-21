Huamantlada, conciertos, desfiles y más en la Feria de Huamantla 2026

La Feria de Huamantla 2026 reunirá durante un mes conciertos, gastronomía, desfiles, arte efímero y celebraciones religiosas en este Pueblo Mágico de Tlaxcala. La edición 152 de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia se llevará a cabo del 31 de julio al 31 de agosto.

El programa incluye eventos como La Noche que Nadie Duerme, el Desfile de la Dalia y la Huamantlada. También habrá presentaciones musicales en el Foro Latido de Huamantla, por lo que los visitantes podrán organizar una escapada de uno o varios días según las actividades que deseen conocer.

¿Qué conciertos habrá en la Feria de Huamantla 2026?

La cartelera musical comenzará el 1 de agosto con Ricardo Montaner. Christian Nodal se presentará el día 2, Grupo Liberación llegará el 7 y Gabito Ballesteros ocupará el escenario el 8 de agosto.

El programa continuará con un baile sonidero el día 9. Juanes encabezará el Festival de las Paellas el 15 de agosto, acompañado por Tren a Marte. También participarán Duelo, Luis Ángel “El Flaco”, El Mimoso, José Madero y Los Ángeles Azules.

Los boletos tendrán distintos precios según el artista y la zona elegida. Para varios conciertos habrá accesos generales desde 200 pesos, además de áreas VIP y Platinum que alcanzarán hasta $1,200 pesos. El Festival de las Paellas tendrá entradas de $2,000, $2,500 y $3,000 pesos.

¿Cuándo será La Noche que Nadie Duerme?

La Noche que Nadie Duerme tendrá lugar el 14 de agosto. Durante esta tradición, familias y maestros alfombristas elaboran cerca de siete kilómetros de tapetes con aserrín, flores, semillas y otros materiales.

Las alfombras cubren las calles por donde pasa la procesión de la Virgen de la Caridad. El recorrido parte de la basílica dedicada a esta advocación y atraviesa barrios, templos y avenidas de Huamantla.

Los visitantes deben considerar que la celebración se extiende durante varias horas y concentra a una gran cantidad de personas. Por ello, conviene llegar con anticipación, utilizar calzado cómodo y respetar las zonas de trabajo de los alfombristas.

¿Qué día será la Huamantlada 2026?

La Huamantlada se realizará el 22 de agosto a las 10:00 horas. La actividad consiste en una capea con toros que recorren un circuito delimitado en las calles, mientras el público observa desde burladeros y espacios autorizados.

Se trata de una práctica de riesgo. Quienes asistan deben seguir las indicaciones de protección civil, evitar el acceso al circuito si no cuentan con preparación y mantenerse en las áreas destinadas a espectadores.

Otro evento será el Desfile de la Dalia, programado para el domingo 9 de agosto. Contará con carros alegóricos, grupos de danza, música, comparsas, mojigangas y personajes vinculados con las tradiciones del municipio.

Con un programa que combina música, comida, procesiones y arte en las calles, la Feria de Huamantla 2026 ofrece varias razones para visitar Tlaxcala durante agosto. La recomendación es revisar horarios, comprar boletos con anticipación y reservar hospedaje antes de las fechas con mayor afluencia.