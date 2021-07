Sabre libera documento para diseño de conectividad aérea pospandemia

Comparte este contenido











La recuperación del sector aéreo continúa, por ello Sabre Corporation publicó una serie de recomendaciones orientadas a la creación de planes de redes red más precisos, esto con base en las nuevas necesidades de los viajeros actuales por la pandemia de COVID-19.

Estas propuestas se englobaron en el informe técnico The Art & Science of Airline Network Planning to Ramp up for Recovery, y pretende ayudar a las aerolíneas para la toma de acciones que las beneficien más largo plazo y se alejen del enfoque operativo a corto plazo que era necesario anteriormente en la pandemia.

“Desde la perspectiva de la aviación, la segunda mitad de 2021 es el momento de cambiar nuestra perspectiva del modo de crisis y adoptar una visión más estratégica, analizando los ajustes del mercado y la flota para las temporadas y los años venideros”, dijo Cem Tanyel, director de Servicios de Sabre Travel Solutions.

El documento recoge información sobre:

Las nuevas metodologías pioneras creadas por Sabre para tener un panorama más completo de la planificación de la conectividad, ahora que no es posible confiar únicamente en los datos de años anteriores.

Los datos más recientes del sector para ayudar a los gerentes de aerolíneas en su proceso de diseño en cuanto a operatividad.

El por qué las compañías deben centrarse más en destinos de ocio como en el empresarial a medida que avanzamos hacia 2021.

Los lugares y segmentos que están experimentando un repunte de capacidad superior a la media.

Y mucho más…

Adicionalmente, Sabre está desarrollando herramientas y complementos que permitan aprovechar datos de compras de GDS junto con los de tipo históricos de demanda global para predecir la demanda de una manera que funcione efectivamente, incluso cuando los resultados del año anterior se vuelven menos representativos.

The Art & Science of Airline Network Planning to Ramp up for Recovery está disponible aquí.