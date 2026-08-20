¡Conoce! La tradición del aperitivo en Italia

El ritual del aperitivo en Italia es parte de las experiencias gastronómicas auténticas que se disfrutan. Más allá de una simple bebida antes de la cena, esta costumbre refleja la esencia de la cultura local, donde la pausa del mediodía y la tarde se transforma en un arte social.

¿Quieres saber un poco más sobre sus tres aperitivos más célebres?

Aperol Spritz y su herencia veneciana

El origen del spritz se remonta al siglo XIX, cuando la región del Véneto estaba bajo el dominio del Imperio austrohúngaro. Los soldados austriacos, no acostumbrados a la alta graduación de los vinos locales, pedían diluirlos con un chorrito de agua o soda, un gesto denominado spritzen en alemán.

Décadas más tarde, en 1919, los hermanos Luigi y Silvio Barbieri crearon en Padua el licor Aperol tras 7 años de experimentación, combinando naranjas dulces, amargas y ruibarbo en una receta secreta. Fue en la década de 1950 cuando Venecia popularizó la mezcla actual.

Para preparar un Aperol Spritz perfecto se requieren 3 partes de Prosecco, 2 partes de Aperol, 1 parte de agua con gas o soda, hielo abundante y 1 rodaja de naranja fresca para decorar.

3 lugares para disfrutarlo en Venecia: Terrazza Aperol en Campo Santo Stefano; en el animado AI Merca, muy cerca del Mercado de Rialto y en la Cantina Vecia Carbonera en Cannaregio.

Negroni, surgió por una petición

Posee una fascinante historia nacida en 1919 en el Caffe Casoni de Florencia. El conde Camillo Negroni solicitó al barman Fosco Scarselli fortalecer su habitual cóctel americano sustituyendo el agua con gas por ginebra y cambiando el limón por una rodaja de naranja. Existe una versión alternativa defendida por los descendientes del general Pascal Olivier de Negroni, quienes afirman que la bebida se creó a finales del siglo XIX en Senegal, aunque carece de consistencia histórica.

La combinación perfecta de partes iguales de ginebra, Campari y vermut rojo dulce se ha convertido en un clásico mundial con su propia semana de celebración, la Negroni Week, que este año se celebrará del 21 al 27 de septiembre, una parte de las ventas se destina a proyectos benéficos y de sustentabilidad.

Lugares para disfrutarlo en Florencia: El histórico Caffè Gilli en Piazza della Reppublica, el elegante Atrium Bar en el Hotel Four Seasons y la espectacular Locale Firenze en el Palacio Antiguo que ofrece coctelería del autor y cocina de la toscana.

Limoncello y su misterio mediterráneo

Es un licor digestivo envuelto en leyenda. Su origen se remonta a principios del siglo XX en Capri, donde María Antonia Farace elaboraba la receta de su abuela. Su bisnieto Massimo Canale registró la marca Limoncello di Capri en 1988. Sin embargo, existen mitos que remontan su uso al siglo IX durante las invasiones sarracenas para combatir el frío, historias de conventos medievales e incluso frescos de limoneros en Pompeya.

Elaborado macerando la cáscara de limón en alcohol refinado con almíbar de agua y azúcar, hoy destacan las denominaciones protegidas Limoncello di Sorrento y Limoncello di Amalfi. Aunque es digestivo, también se sirve en cócteles con vino espumoso y agua gasificada antes de la comida.