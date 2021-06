Royal Caribbean… ¡lanza itinerarios para este verano!

Comparte este contenido











La espera terminó. Royal Caribbean confirmó que está listo para ofrecer viajes desde el 2 de julio saliendo desde los principales puertos de cruceros de Estados Unidos en Florida y Texas en julio y agosto, a bordo de seis de sus navíos más populares.

Todo comenzará en Miami, la capital mundial de los cruceros, con Freedom of the Seas embarcándose en un fin de semana especial del 4 de julio navegando hacia Perfect Day en CocoCay. A finales de agosto, 12 barcos recorrerán, de nuevo, las Bahamas, el Caribe, Alaska y Europa.

En cuanto al debut del nuevo Odyssey of the Seas, este será el día 3 del próximo mes desde Fort Lauderdale con itinerarios de seis y ocho noches por el Caribe y que también podrán disfrutarse a bordo del Allure, Symphony, Independence y Mariner of the Seas.

En las próximas semanas, Royal Caribbean anunciará sus planes para reintroducir su flota completa en todo el mundo antes de fin de año. Es importante mencionar que los viajes para este verano de 2021 ya están disponibles para reservar.

“Los vacacionistas finalmente pueden planear tomarse su precioso tiempo libre este verano y realmente escapar después de lo que ha sido un momento desafiante para todos. Me gustaría agradecer sinceramente a nuestros huéspedes y socios por su increíble paciencia y comprensión durante este período tan difícil”, dijo Michael Bayley, presidente y director Ejecutivo de Royal Caribbean International. “Al día de hoy, el 90 % de quienes compran con nosotros ya están vacunados o planean hacerlo antes de abordar con nosotros”, añadió.

Medidas de salud y seguridad

Los clientes pueden planear con la confianza de saber que los miembros de la tripulación serán vacunados contra el COVID-19. Se recomienda encarecidamente a los pasajeros que zarpen completamente inoculados, quienes no lo estén o no puedan verificarlo, deberán someterse a otras pruebas.

Y si sales de un puerto internacional, debes cumplir con los requisitos de viaje de su país de origen y del país de salida.

Más información, clic aquí.