Princess ¡reanuda sus cruceros a Alaska!

Comparte este contenido











¡Que gran noticia! Princess Cruises está de regreso con sus extraordinarios recorridos a Alaska saliendo desde Seattle y con el majestuoso servicio muy clásico de esta marca.

Ojo, estos viajes están disponibles sólo para pasajeros que hayan recibido su dosis final de una vacuna COVID-19 aprobada al menos 14 días antes del comienzo del crucero y que tengan un comprobante de esto.

Esta buena nueva se da gracias a la aprobación de la Ley de Restauración del Turismo de Alaska, de acuerdo con los funcionarios del gobierno de este estado y los nuevos lineamientos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU.

Desde ya, están abiertas las reservaciones a este encantador viaje que tendrá lugar entre el 25 de julio y el 26 de septiembre de este 2021.

Podrás gozar de sublimes recorridos de siete días a bordo del Majestic Princess, uno de los nuevos barcos de la familia, claro que posee tecnología MedallionClass, visitando puertos, glaciares y atracciones emblemáticas en Alaska.

No te puedes perder esta experiencia de Princess con tarifas extraordinarias para estos cruceros por Alaska desde $799 dólares por persona en Princess Savers, y desde $1 mil 079 dólares con los beneficios Princess Plus que incluye bebidas, Wi-Fi y propinas, y en reservas realizadas hasta el 30 de junio, como parte de la promoción Indulge at Sea, los huéspedes obtendrán hasta $200 dólares en gastos a bordo por cabina.

“Hemos trabajado durante más de un año para llegar a este momento y retomar el servicio y dar las vacaciones en crucero por Alaska es increíblemente gratificante. Nos gustaría agradecer a los senadores Lisa Murkowski y Dan Sullivan, al congresista Don Young y al gobernador Mike Dunleavy por sus incansables esfuerzos en nombre de las muchas pequeñas empresas que son la columna vertebral del turismo en Alaska”, comentó Jan Swartz, presidenta de Princess Cruises.

Quien también dijo emocionada “Nuestra pasión siempre ha sido crear viajes verdaderamente extraordinaria. Estamos encantados de poder hacerlo de nuevo, de forma segura y con confianza”.

Desde luego Princess Cruises seguirá con sus impecables protocolos de higiene que son verificados con regularidad, comprometidos en cuidar y proteger siempre a todos sus pasajeros. El Majestic Princess proporcionará su servicio TrulyTouchless, reforzando el distanciamiento físico y la personalización que simplifica la vivencia del crucerista para brindar un servicio de nivel superior en cuanto a salud.