Royal Caribbean abrirá un exclusivo club de playa en Santorini en 2026

Royal Caribbean sigue sorprendiendo a sus huéspedes con la apertura del Royal Beach Club Santorini, que a partir del próximo año recibirá a viajeros de la naviera y Celebrity Cruises en un club de playa donde podrán admirar las playas volcánicas de la isla griega mientras recorren algunos de sus sitios más emblemáticos.

“Nos entusiasma conectar a los huéspedes con las joyas de Santorini, desde sus icónicos pueblos hasta la famosa cultura de clubes de playa del mar Egeo, creando una experiencia isleña auténtica y equilibrada”, afirmó Jason Liberty, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group.

Vive Santorini desde el Royal Beach Club

Con esta apertura, los visitantes explorarán los edificios encalados y las iglesias con cúpulas azules de Oia, además de recorrer las tiendas, cafés y galerías de arte de Fira. También tendrán la oportunidad de completar sus planes de viaje mientras disfrutan del ambiente mediterráneo del club.

“Expandir nuestra Colección Royal Beach Club para incluir Santorini es un gran paso para diversificar nuestra cartera de vacaciones de dos a ocho destinos para 2028, ofreciendo a nuestros huéspedes más opciones para vivir experiencias inolvidables”, comentó Liberty.

La compañía detalló que la apertura del club está prevista para el verano de 2026 y contará con tres áreas diseñadas para minimizar aglomeraciones y maximizar el tiempo de los visitantes en los paisajes y el ambiente del mar Egeo.

“Santorini es un destino increíble que encanta explorar, y con este nuevo club, podemos ofrecer lo mejor de la isla con el servicio exclusivo por el que Royal Caribbean es conocido”, dijo Michael Bayley, presidente y director ejecutivo.

Mientras la primera experiencia Royal Beach Club se prepara para su lanzamiento en las Bahamas este diciembre, Santorini se suma a la creciente línea de destinos terrestres exclusivos de la compañía.