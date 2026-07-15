La identidad de los viajes de lujo para la generación Z

La generación Z está transformando las reglas del turismo exclusivo. Hoy el estatus no se mide en logotipos, sino en vivencias fragmentadas, autenticidad y una profunda autoexpresión.

Redefiniendo la escena

El mercado del turismo de alta gama vive una metamorfosis irreversible. Los jóvenes ya no son espectadores pasivos de las marcas tradicionales, sino creadores activos de sus propias travesías. De acuerdo con una investigación global de Luxury Group por Marriott International en Asia Pacífico, el lujo ya no responde a un estándar demográfico único, sino a la intención y la identidad personal:

Autonomía y planeación: Más de la mitad de estos jóvenes financia sus propias escapadas y cerca de la mitad planifica cada detalle de manera independiente.

Compañía y entorno: La familia directa se mantiene como la opción preferida para el 51 % de ellos, mientras que los viajes en grupos pequeños crecieron un 17 % hacia experiencias íntimas.

Demandas precisas: La inmersión cultural y la interacción local guían las decisiones de 87 % de los encuestados. Asimismo, el descubrimiento gastronómico mueve a 86 %, la cercanía a la naturaleza atrae a 86 % y el bienestar motiva a 8 5 %.

Tecnología, el gran cómplice: La eficiencia es crucial y, el 23 % ya implementa herramientas de inteligencia artificial para inspirar y estructurar sus itinerarios.

Experiencias sobre objetos

Los datos de EHL Insights confirman que el corazón de esta tendencia radica en vivir el destino antes que acumular bienes materiales. Para las nuevas generaciones, el alojamiento tradicional ha perdido terreno frente a propuestas más audaces.

Frecuencia de viaje: Un contundente 52 % de la generación Z realiza más de tres viajes de placer anuales.

Prioridad presupuestaria: El 65 % sitúa los viajes por el mundo como la inversión más valiosa de su dinero.

Hospedajes disruptivos: El 91 % busca activamente alojamientos poco convencionales, como trenes históricos o boutiques rehabilitadas.

El fenómeno del LARP

El consumo sutil define la tendencia actual a través del Live Action Role Play o LARP turístico. Esta práctica consiste en adquirir fragmentos de lujo, en este caso un cóctel sofisticado o un plato exclusivo en restaurantes icónicos, con el fin de capturar el ambiente y proyectar un estilo de vida aspiracional en redes sociales sin comprometer todo el presupuesto.

El lujo en las travesías para estos jóvenes requiere de grandes momentos, fragmentados y altamente compartidos. El grupo Marriott International advierte que el reconocimiento de marca ya no basta; se requieren lugares distintivos y programación interactiva para atraer a las nuevas generaciones.