Hoy es el Día del Tequila: Actividades imperdibles

Cada 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Tequila, una fecha que pone en el centro a una de las bebidas más representativas de México. Para quienes desean conocer su origen, Jalisco ofrece rutas, trenes, destilerías, campos de agave y propuestas gastronómicas que permiten descubrir todo el proceso detrás de cada copa.

El tequila se elabora con agave tequilana Weber variedad azul y mantiene una relación directa con los paisajes, el clima y las técnicas transmitidas por generaciones de jimadores y maestros tequileros. Por eso, una visita a su lugar de origen permite entender mejor su historia y la importancia que tiene para la identidad de la región.

Recorrer los paisajes agaveros de Jalisco

Una de las primeras actividades recomendadas es visitar la Ruta del Valle del Tequila o la Ruta del Tequila de Los Altos. Puedes caminar entre campos de agave, visitar haciendas productoras y observar cómo las condiciones del suelo influyen en el sabor de la bebida.

Durante estos recorridos, los visitantes pueden conocer el trabajo de los jimadores, quienes cortan las pencas del agave hasta dejar lista la piña que se utiliza en la producción. La experiencia ayuda a comprender por qué cada zona de Jalisco aporta características distintas al producto final.

Viajar en tren desde Guadalajara hasta Tequila

Otra opción para celebrar el Día Internacional del tequila es abordar el Tequila Express o el José Cuervo Express. Ambas parten desde Guadalajara hacia el Pueblo Mágico de Tequila.

El trayecto combina vistas de los campos agaveros, degustaciones y visitas a casas productoras. Con el viaje en tren evitas traslados por carretera y concentrar varias actividades en un mismo día.

Antes de reservar, conviene revisar qué servicios incluye cada modalidad, ya que algunos paquetes dan alimentos, recorridos guiados, espectáculos o acceso a zonas específicas de las destilerías.

Visitar Casa Sauza y Hacienda La Cofradía

Casa Sauza cuenta con demostraciones de jima, plantación de agave y recorridos por sus instalaciones. También ofrece talleres para preparar cantaritos y experiencias relacionadas con la cocina local.

En Hacienda La Cofradía, los visitantes pueden conocer la fábrica y el museo, realizar cabalgatas entre agaves o crear una botella personalizada. El lugar alberga un hotel con habitaciones en forma de barricas, una alternativa para quienes desean pasar la noche en la zona.

Estas visitas permiten observar distintas etapas de producción, desde la cocción de las piñas hasta la destilación y el reposo.

Probar cantaritos y la Batanga

La gastronomía forma parte esencial de cualquier ruta tequilera. Los cantaritos mezclan tequila, cítricos, refresco y hielo, mientras que la Batanga combina la bebida con refresco de cola, limón y sal.

Además de estas preparaciones, los restaurantes de la región ofrecen platillos mexicanos que acompañan las degustaciones. Para aprovechar la experiencia, lo mejor es consumir con moderación, hidratarse y usar transporte organizado.