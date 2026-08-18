Inicia la escalada de impuestos a cruceros

México duplicó la tarifa aplicada a los pasajeros internacionales de cruceros que desembarcan en sus puertos marítimos y forma parte de un incremento gradual de impuestos.

Desde el 1 de agosto, la cuota subió de $5 a $10 dólares por viajero en puertos clave como Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Cozumel y Costa Maya, recaudada directamente por las navieras.

Ha quedado estipulado un nuevo ajuste a $15 dólares a partir del 1 de julio de 2027, alcanzando un tope de $21 dólares desde el 1 de agosto de 2028. Dicha tarifa máxima se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2030, acumulando un incremento total superior a 300 % respecto a la cuota base establecida al inicio del programa tributario.