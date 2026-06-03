Reservas VIP de último minuto

La agencia de viajes deportivos de lujo Roadtrips afirma que los viajeros de alta gama están retrasando su compra de experiencias para la Copa Mundial del Fútbol 2026.

Según la fuente, los clientes premium posponen sus decisiones finales para monitorear el desempeño de los equipos. Esta tendencia genera un periodo de reserva muy ajustado para partidos clave como las semifinales y la gran final en Nueva Jersey, NY.

El interés se concentra en paquetes de viaje totalmente personalizados que combinan hoteles de primera categoría, transporte privado y servicio de conserjería.

En resumen, exigen flexibilidad para esperar los encuentros más emocionantes, pero demandan una vivencia VIP impecable una vez que deciden asistir.