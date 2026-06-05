¿Qué partidos se jugarán en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en el Mundial 2026?

México será una de las sedes del Mundial 2026 y recibirá 13 partidos distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio, con encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias.

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México y del comité organizador de la FIFA estimaron que recibirán alrededor de 5.5 millones de visitantes adicionales durante el Mundial. Esta cifra representaría un incremento cercano al 44 % en la actividad turística durante junio y julio.

Las proyecciones indican que el evento generará una derrama económica superior a mil millones de dólares para el sector turístico. Esto incluye hospedaje, transporte, restaurantes, actividades culturales, compras y experiencias ligadas al futbol.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en México?

El Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca, recibirá cinco partidos. Por su parte, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey tendrán cuatro encuentros cada uno.

Ciudad de México (Estadio Azteca)

11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia

24 de junio: Chequia vs. México

30 de junio: Partido de Dieciseisavos de Final

5 de julio: Partido de Octavos de Final

Guadalajara (Estadio Akron)

11 de junio: Corea del Sur vs. Chequia

18 de junio: México vs. Corea del Sur

23 de junio: Colombia vs. RD Congo

26 de junio: Uruguay vs. España

Monterrey (Estadio BBVA)

14 de junio: Suecia vs. Túnez

20 de junio: Túnez vs. Japón

24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur

29 de junio: Partido de Dieciseisavos de Final (1.° del Grupo F vs. 2.° del Grupo C)

Con este calendario, México tendrá actividad mundialista desde el primer día del torneo y se perfila como uno de los puntos clave para el turismo deportivo en 2026.