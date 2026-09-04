El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian celebra su 10.º aniversario con The Reunion

En un festival de cultura a lo largo de cuatro días en septiembre. ¿Sabías que desde su apertura en 2016, ha recibido a casi 14 millones de visitantes de 200 países y ha formado a más de 1.1 millones de estudiantes? Para hacer de su aniversario 10, realizará una celebración comunitaria desde el 24 al 27 de septiembre con un programa lleno de cultura.

¿Quieres saber qué ofrecerá?

Jueves 24 de septiembre

Abre sus puertas con una jornada completa de actividades interactivas para conmemorar el día exacto de su inauguración hace una década. Apto para todas las edades.

Viernes 25 de septiembre

El director fundador y secretario del Smithsonian, Lonnie G. Bunch III, participará en una conversación especial moderada por la periodista Laura Coates. La entrada es gratuita, pero se requiere registro previo y el cupo es limitado. Esta edición especial del programa Understanding America reflexionará sobre el papel de los museos en la comprensión de la historia y la cultura estadounidense.

Sábado 26 de septiembre

Tendrá lugar la gala benéfica en The Wharf de 6:30 p. m. a 10:00 p. m. presentada por el comediante Bill Bellamy; contará con actuaciones del artista y productor ganador del GRAMMY Jermaine Dupri & Friends y del legendario DJ D-Nice. El evento rinde homenaje a las 77 personas esclavizadas que abordaron la goleta Pearl en 1848 desde ese mismo lugar en busca de la libertad. Los fondos recaudados apoyarán las exposiciones, la programación y las iniciativas educativas del museo.

Domingo 27 de septiembre

Es el momento culminante del festival con Violet Vibes: A Community Celebration. La jornada de clausura ofrecerá programación durante todo el día en The Wharf para celebrar la memoria, la cultura y el sentido de pertenencia. La entrada es gratuita, pero el espacio es limitado y se requiere registro.

El toque gourmet

Además, su renombrado Sweet Home Café se suma a las festividades con un menú exclusivo creado por el chef ejecutivo Ramin Coles, disponible durante los cuatro días de las celebraciones en septiembre.

El detalle del púrpura

Como se trata de un evento comunitario que pretende crear vínculos, invita a los asistentes a vestir de púrpura, el color distintivo del museo, durante todo el fin de semana conmemorativo para reflejar la calidez y la unidad de una reunión familiar. Históricamente, el púrpura ha sido utilizado para simbolizar belleza, realeza, fe, prosperidad y sanación, y tiene una fuerte conexión con la cultura afroamericana.