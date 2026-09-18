“Durero: El primer artista viral” llega al Museo Franz Mayer con grabados, IA y entrada gratis los martes

El Museo Franz Mayer presenta “Durero: El primer artista viral”, una exposición que propone una forma distinta de acercarse al Renacimiento alemán y a la figura de Alberto Durero, uno de los artistas con mayor presencia dentro de la colección del recinto.

La muestra estará disponible hasta 6 de junio de 2027 y reúne cerca de 40 piezas, de las cuales 36 pertenecen a la colección del museo.

La propuesta parte de una idea sencilla: explicar cómo Durero utilizó los medios de su época para difundir su obra por Europa, de una forma que hoy podría compararse con la lógica de las redes sociales.

¿Por qué Durero es considerado el primer artista viral?

Alberto Durero vivió entre 1471 y 1528, en una época en la que la imprenta cambió la circulación de textos e imágenes.

“Durero: El primer artista viral” muestra cómo el artista entendió el grabado no solo como técnica, sino como una herramienta de difusión. Sus imágenes circularon en libros y publicaciones, lo que permitió que su trabajo llegara a lectores y coleccionistas fuera de Núremberg.

La exposición también aborda un tema que sigue vigente: los derechos de autor. Durero enfrentó una disputa contra personas que copiaron su obra sin autorización, lo que hace que conecten su experiencia con debates actuales sobre reproducción, autoría y circulación de imágenes.

Tecnología e inteligencia artificial dentro del recorrido

La muestra incorpora herramientas interactivas y un programa de inteligencia artificial desde el inicio del recorrido. El objetivo es acercar la obra de Durero a nuevas generaciones y explicar su impacto a partir de referencias actuales.

Se presentan proyectos editoriales como La Gran Pasión, de 1511, donde los grabados dialogan con textos en latín escritos por Benedictus Chelidonius.

¿Cuánto cuesta visitar la exposición?

Franz Mayer abre de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, y permanece cerrado los lunes.

La entrada general cuesta $130 pesos. Estudiantes, maestros y adultos mayores pagan $75 pesos. Los martes la entrada es gratuita.

El museo se encuentra en Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico de la Ciudad de México