¡Felicidades! Regresó el Florida Huddle 2022 de manera presencial 

Con la siempre firme decisión de reactivar el turismo, regresó el Florida Huddle 2022, esta vez teniendo como sede la bella ciudad de Tampa Bay en reunión presencial siguiendo en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, como uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

De hecho, el Centro de Convenciones de Tampa ha conseguido la acreditación GBAC STAR Facility, que es el estándar de oro para instalaciones preparadas e impecables ante COVID-19.

Aquí, se ha compartido información interesante y se han logrado negocios y acuerdos con los invitados especiales: los agentes de viajes, quienes han venido desde diversas partes del mundo. Esto a través de proveedores y prestadores de servicios turísticos de todo Florida, y desde luego con los grandes anfitriones, Dana Young, presidenta y directora general de VISIT FLORIDA, y Santiago Corrada, director general de Visit Tampa, quienes estaban muy emocionados por llevar a cabo esta reunión.

“Estamos felices de volver a vernos, de brindar la oportunidad reactivar la industria reuniéndose con los principales socios de Florida en la hermosa Tampa Bay. Estoy segura de que se lograron buenos negocios y largas relaciones comerciales productivas que impulsarán las visitas a todas las regiones del Estado del Sol”, dijo Dana Young. “Quiero decirles que Florida está de regreso más bella que nunca con infinidad de novedades, atracciones, les recibimos siempre con alegría”.

En tanto, Santiago C. Corrada también mostró su entusiasmo de ser anfitrión de este encuentro de turismo. “Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros colegas internacionales al Florida Huddle en Tampa Bay. El momento no podría ser más perfecto con la apertura de las fronteras internacionales, el aumento de vuelos desde diversas partes del mundo, logrando gran conectividad con nuestro destino, y una gran cantidad de ofertas de productos que llegarán a Tampa Bay este año, incluidas novedades, un nuevo hotel de cinco estrellas y la primera Guía Michelin de Florida que debuta en 2022, aquí están todos los hospedajes cinco estrellas y gran turismo, Tampa Bay es para todos los gustos, familias, parejas, amigos: todos se divierten aquí y la pasan genial. Los invitamos a visitarnos”.

Aquí se dieron cita más de 500 personas entre compradores y delegados, quienes tuvieron citas one to one con cada uno de los expositores, que mostraron además sus productos en bellos y divertidos stands, con una extraordinaria logística.

Ademá,s en esta ocasión, Florida Huddle incluyó un día de capacitación virtual específicamente para agentes. Se invita a los asesores a participar hoy miércoles 26 para actualizar la información de sus servicios, conectándose algunos desde home office.

Cabe destacar que, por primera vez, Florida Encounter, el evento oficial VISIT FLORIDA al servicio de la industria de las reuniones y Florida Huddle se llevaron a cabo al mismo tiempo.

Pepus Trauwitz, Lauren Pace y Claudia Cajal Joe Ducal Claudia Cianfero Erick Garnica Rafaela Gross Brown, Andrea Gabel, Amy Rodriguez y Lauren Pace Karin Weber Pepus Trauwitz Erick Garnica y Claudia Cajal Ana González y Rubén González