¡Récord Turístico! Registra Washington, D. C. con más de 27 millones de visitantes

Washington, D. C. alcanzó un nuevo récord en turismo y confirmó su papel como uno de los destinos más relevantes de Estados Unidos. En 2025, la capital recibió 27.2 millones de visitantes, una cifra que superó ligeramente el registro del año anterior.

Aunque el número total se mantuvo casi al mismo nivel que en 2024, el impacto económico marcó un máximo histórico. De acuerdo con Destination D. C., el turismo generó $11.9 mil millones de dólares en gasto de visitantes, $2.4 mil millones de dólares en ingresos fiscales y respaldó más de 114 mil empleos.

¿Por qué creció el impacto turístico en Washington, DC?

Washington, D. C. logró este resultado gracias a una estrategia enfocada en promoción, eventos y atracción de visitantes de alto gasto. El turismo doméstico representó la mayor parte del flujo, con 25.1 millones de viajeros, mientras que el turismo internacional alcanzó 2.1 millones.

Aunque las visitas internacionales bajaron 4 %, la ciudad tuvo un mejor desempeño que el promedio nacional de Estados Unidos, donde la caída fue mayor. Para Destination D. C., esto confirma la importancia de mantener campañas activas en mercados clave.

Eventos y aperturas impulsan el destino

La capital estadounidense tuvo un calendario fuerte con eventos como World Pride y la FIFA Club World Cup. Además, en 2026 el aniversario 250 de Estados Unidos representa una oportunidad para atraer más visitantes.

Washington, D. C. también prepara nuevas aperturas y renovaciones. Entre ellas destacan el National Geographic Museum of Exploration, la expansión del National Air and Space Museum, mejoras en el Tidal Basin y nuevos espacios vinculados con la historia del país.

Un destino para turismo y reuniones

Además del turismo de ocio, Washington, D. C. mantiene fuerza en reuniones y convenciones. Para 2026, prevé 18 convenciones de ciudad completa, con alrededor de 246 mil asistentes y un impacto económico estimado en $317 millones de dólares.

Entre sus principales mercados internacionales se encuentran Canadá, India, Reino Unido, Alemania, China, Francia, México, Corea del Sur, Italia, España, Brasil, Australia y Japón.

Washington, D. C. destaca por sus museos, monumentos y espacios históricos. También cuenta con restaurantes, hoteles, parques y transporte público que conectan distintas zonas. Con estos resultados, la capital confirma que su actividad turística mantiene un peso económico relevante y que seguirá como un punto clave para viajes culturales, eventos y recorridos por la historia de Estados Unidos.