El auge del Grandmacore

En lugar de apresurarse entre sitios emblemáticos para tomarse selfies, los viajeros optan por aprender cocina, artesanías y costumbres directamente en hogares o comunidades locales, en la mayoría de los casos con maestras que pueden ser abuelas.

El turismo de la abuela, es una tendencia que responde a las aspiraciones de los trotamundos que buscan experiencias inmersivas y prácticas guiadas por anfitrionas locales mayores, que comparten habilidades tradicionales, sabiduría generacional e historias personales.

Las cifras no mienten

Este tipo de actividades han registrado un +50 % en reservas. Otro claro reflejo del cambio general hacia viajes significativos, pausados y emocionalmente enriquecedores, alejándose del turismo acelerado o las cosas digitales.

Inspiradas en el movimiento #grandmacore generado principalmente en TikTok, donde ha acumulado más de 251 millones de visualizaciones, tienen un aire de nostalgia. Responde a las nuevas necesidades de los turistas, que fueron detectados en una encuesta realizada por GetYourGuide entre 8 mil viajeros.

Los datos obtenidos señalan:

76 % está dispuesto a vivencias «inspiradas en las abuelas».

69 % apuesta por guías locales mayores en vez de jóvenes.

96 % disfruta de pasatiempos analógicos como cocina, jardinería, manualidades en casa.

67 % para relajarse se alejan de dispositivos y toman talleres o clases.

84 % ha considerado integrar algo dirigido por abuelas en sus viajes.

73 % se identifica emocionalmente con esta tendencia, de acuerdo con Petit Futé.

¿Qué tiene de particular un viaje inspirado en las abuelas?

Es importante destacar que los principales seguidores de la tendencia son los jóvenes exploradores, es decir, la generación Z y los millennials, que siempre están en la búsqueda de la autenticidad. Las mujeres que salen solas, también muestran predilección por este tipo de actividades, especialmente por la cocina y manualidades.

Pilares de una experiencia memorable

La tendencia Grandmacore debe integrar:

Guía de gran experiencia: Las personas mayores de la zona comparten historias personales, recetas familiares, habilidades tradicionales y sabiduría de vida; enriquecen la travesía.

Enfoque práctico y analógico: Se logra con clases de cocina, manualidades, tejido, recolección de alimentos silvestres, narración de cuentos, jardinería o actividades sencillas en el hogar.

Pequeño e íntimo: Suele realizarse en hogares, encantadores talleres o entornos comunitarios, en lugar de algo organizado para grupos grandes.

Conexión intergeneracional: Hace énfasis en la calma, la nostalgia, la transmisión de conocimientos y la conexión humana.

Integración con otras tendencias: A menudo se intercala con el turismo lento, los viajes multigeneracionales (o vacaciones con los abuelos), el turismo gastronómico y el bienestar.

¿Por qué florece en 2026?

Los viajeros priorizan las emociones y la conexión con el entorno por encima de los destinos. Los talleres y cursos han ganado mucha popularidad, satisfacen el deseo de tranquilidad, narración de historias y aprendizaje práctico. Esta tendencia apoya económicamente a las comunidades locales a la vez que preserva el patrimonio cultural inmaterial.

Así que si planeas mejorar tu bienestar mental, reducir la ansiedad y pretendes obtener conexiones humanas significativas mientras paseas, eres apto para las vivencias con abuelas.

Para que tu travesía sea todo un éxito, puedes dirigirte a:

Italia y la cultura de la Nonna

Elige entre Roma, Toscana, Sicilia, Emilia-Romaña para tomar talleres de elaboración de pasta, salsas y recetas familiares en cocinas caseras, dirigidos por abuelas. La arraigada cultura familiar intergeneracional del país y su reputación mundial de hospitalidad la convierten en el epicentro de esta tendencia.

Francia y el slow travel de lujo

Las opciones pueden ser Provenza o París, para aprender sobre la elaboración de macarons, talleres de repostería y cocina provenzal con abuelas locales. Descubrirás ambientes hogareños elegantes y acogedores que combinan a la perfección el slow travel con una profunda inmersión cultural.

Grecia y su dieta mediterránea

En Creta puedes acudir a una clase de cocina tradicional casera para aprender a preparar la moussaka, tzatziki y souvlaki, mientras que Atenas ofrece tours por el mercado central y preparación de platillos típicos.