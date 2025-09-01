Recomendamos estas actividades de Civitatis para celebrar el día de la Independencia de México

Se viene uno de los momentos más patrióticos y esperados del año: el Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre. Y como la fecha cae en martes, ¡se arma el puente perfecto! Muchos mexicanos aprovecharán para escaparse unos días y viajar dentro del país.

Seamos honestos, ¿qué mejor que celebrar a México recorriendo tu propia tierra? Si aún no sabes qué recomendar a tus clientes (o para ti mismo), aquí tienes 5 experiencias únicas de Civitatis que combinan aventura, cultura y mucha, pero mucha, diversión.

Si tus clientes sueñan con Caribe, este plan les va a encantar. Dos días, dos joyas arqueológicas y dos chapuzones que se recordarán toda la vida. El combo incluye la imponente Chichén Itzá, una de las nuevas maravillas del mundo, y la enigmática Tulum, ese sitio mágico frente al mar turquesa. Y claro, como buen viaje por Yucatán, no puede faltar una visita a los cenotes de Tortugas y Hubiku para refrescarse.

Salidas desde Playa del Carmen y Cancún. ¡Una escapada corta, pero alucinante!

Este es un plan para quienes quieren aprovechar el puente largo al máximo. Imagina subir al mítico tren Chepe y dejarte llevar por paisajes que parecen sacados de un documental.

El recorrido incluye paradas inolvidables como las Barrancas del Cobre y el lago de Arareco, además de cuatro noches en hoteles de tres y cuatro estrellas. Y lo mejor: es todo incluido. Hablamos de recogida en hotel, transporte en minibús, varias comidas y, claro, ¡el billete del tren Chepe!

Es de esos viajes que se cuentan una y otra vez en las reuniones familiares.

Si hablamos de cultura, historia y paisajes impresionantes, Chiapas se lleva la medalla. Este tour de cuatro días lleva a los viajeros a lugares que parecen de otro mundo:

Convivir con comunidades indígenas como la de Zinacantán.

Descubrir las mágicas cascadas de Agua Azul, rodeadas de formaciones naturales únicas.

Y cerrar con broche de oro: el impresionante y milenario yacimiento de Palenque.

El paquete también incluye paseo en barco por el Cañón del Sumidero, traslados desde/hacia el aeropuerto, guía en español y hoteles cómodos para descansar.

¿Se puede pedir más?

Sí, volvemos al Chepe porque la experiencia lo merece. Pero esta vez en una versión exprés de tres días.

Los viajeros atravesarán la Sierra Tarahumara, conocerán el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre (ideal para los más intrépidos) y tendrán servicios incluidos como alojamiento en hoteles de cuatro estrellas, varias comidas y hasta la entrada al Museo Regional de Cuauhtémoc. Es un viaje corto, pero lleno de momentos “wow”.

Para quienes prefieran explorar el centro del país, esta escapada es un acierto total. En solo dos días podrán recorrer Cuernavaca, conocida como la ciudad de la eterna primavera, y dejarse deslumbrar por Taxco, con sus calles empedradas, arquitectura colonial y ambiente mágico.

Además, el tour incluye una visita a Palenque, Agua Azul y Misol-Há —tres de los tesoros naturales y arqueológicos más espectaculares de Chiapas. Sí, hablamos de ruinas mayas impresionantes y paisajes que parecen postales vivientes. ¡Una mezcla perfecta de historia, cultura y naturaleza!

Este 16 de septiembre no tiene por qué ser un festejo más en casa con pozole y tequila (aunque tampoco lo descartamos 🍲🥂). Gracias a Civitatis, se puede transformar en una aventura llena de cultura, naturaleza y experiencias que quedarán en la memoria.

Así que ya sabes: ¡arma el itinerario y consigue que tus clientes celebren la Independencia viajando por México!

