¿Qué hacer en Florida? Actividades a realizar por la Copa América 2024

Con la Copa América 2024 siendo un gran acontecimiento en Florida, hay muchas razones más para visitar este estado. Los partidos se disputarán en Orlando y Miami, ciudades que no solo vibran con la pasión del fútbol, sino que también ofrecen múltiples aventuras para los días sin partidos.

En total son 5 partidos de la Copa América que se disputarán en Orlando (29/06 y 01/07, en el Inter&Co Stadium) y Miami (23 y 29/06, además de la final, el 14/07, en el Hard Rock Stadium).

Miami: Un tesoro de experiencias

Cerca de Miami, los aficionados pueden explorar Coconut Creek, donde Butterfly World y el Fern Forest Nature Center ofrecen un respiro natural con un toque educativo. Para los amantes de la playa, Deerfield Beach ofrece tranquilas playas y emocionantes actividades como paddleboarding y ciclismo de montaña.

Aquellos interesados en la conservación, el Gumbo Limbo Nature Center en Boca Ratón ofrece una visión educativa sobre la fauna local y los esfuerzos de conservación de tortugas.

No muy lejos, los Everglades presentan una oportunidad única para explorar un ecosistema único con tours en hidrodeslizador y kayak. Para los amantes del vino y la comida, el Redland Tropical Trail ofrece una ruta a través de viñedos locales y mercados de frutas, como el famoso Robert is Here.

Parques nacionales y aventuras oceánicas

El Parque Nacional Vizcaína y la Reserva Nacional Big Cypress ofrecen inmersiones profundas en paisajes marinos y terrestres espectaculares. Los más aventureros pueden explorar los arrecifes de coral en el Parque Estatal John Pennekamp en Key Largo o sumergirse en la historia y la vida marina en el Parque Phil Foster y Peanut Island.

Orlando: Más allá de los parques temáticos

En Orlando, Rock Springs en Kelly Park es ideal para un refrescante día de tubing o kayaking. Cassadaga ofrece una experiencia espiritual única, mientras que Blue Spring State Park es perfecto para los amantes de la naturaleza.

El Kennedy Space Center brinda a los visitantes una mirada al programa espacial de EE. UU., y el Merritt Island National Wildlife Refuge es ideal para quienes buscan conectar con la vida silvestre.

Florida, con su rica oferta de actividades culturales, aventuras al aire libre y eventos deportivos, es el destino perfecto para aprovechar al máximo la emoción de la Copa América. Entre partidos, los aficionados pueden sumergirse en la diversidad y belleza de este vibrante estado.

