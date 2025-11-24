Qatar Airways refuerza su oferta invernal y amplia su conectividad con Asia y África

En esta temporada invernal, Qatar Airways refuerza su red global con importantes novedades en sus rutas más demandadas. La aerolínea aumentó la cantidad de vuelos hacia ciudades clave como Kuala Lumpur, Lagos, Shanghái y Singapur, reforzando su presencia en Asia y África.

Este incremento de frecuencias forma parte de las mejoras de la línea aérea, que ya ha incorporado vuelos adicionales a más de 15 destinos importantes, como Ciudad del Cabo, Dublín, Londres, Phuket y Toronto. La creciente solicitud por su experiencia de viaje la llevó a programar casi 3 mil vuelos adicionales este año, consolidándola como una de las compañías con mayor conectividad global.

¿Cuándo inician operaciones los nuevos vuelos de Qatar Airways?

Qatar Airways —que mantiene a Doha como su principal centro de conexiones— informó las fechas de inicio para las nuevas frecuencias en cada ruta.

Kuala Lumpur

A partir del 17 de diciembre de 2025, los vuelos a Kuala Lumpur aumentarán de 14 a 17 frecuencias semanales. La ampliación permitirá conexiones más fluidas entre el Sudeste Asiático y Yeda, Londres y París a través de Doha.

Lagos

Entre el 15 de diciembre de 2025 y el 28 de marzo de 2026, los servicios hacia Lagos pasarán de 10 a 14 vuelos semanales. La mayor frecuencia fortalecerá la conectividad entre Nigeria y la red global de más de 170 destinos de Qatar Airways, facilitando viajes hacia Delhi, Cantón y Londres para pasajeros de negocios y turistas.