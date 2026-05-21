Puerto Rico presenta campaña Awaken Your Senses y reporta crecimiento en viajeros internacionales

Puerto Rico fortalece su presencia en el turismo internacional con el lanzamiento de la campaña “Awaken Your Senses”, presentada por Discover Puerto Rico durante IPW de la U.S. Travel Association, en Fort Lauderdale, edición 2026. La estrategia busca mostrar la isla desde sus experiencias culturales, gastronómicas, musicales y naturales.

El anuncio llegó en un momento de crecimiento para Puerto Rico. En 2025, la isla registró un aumento del 16 % en asientos aéreos internacionales disponibles. Destacaron mercados como España, con un avance del 20 %, así como Colombia y México, ambos con un crecimiento del 54 %.

¿Cómo creció el turismo internacional en Puerto Rico?

Los datos compartidos por Discover Puerto Rico reflejan un aumento en llegadas desde mercados clave. Las visitas europeas a San Juan crecieron 23 %, mientras que las sudamericanas subieron 47 %. En el caso de España, las visitas aumentaron 116 % frente al año anterior.

Este comportamiento muestra un cambio en el perfil del visitante. Puerto Rico atrae cada vez más a viajeros de larga distancia que buscan estancias más completas, mayor contacto con la cultura local y experiencias más profundas.

Storm Tussey, Chief Marketing Officer de Discover Puerto Rico, señaló que los turistas eligen la isla por su conectividad, pero también por su oferta cultural y emocional.

¿Qué propone “Awaken Your Senses”?

La campaña “Awaken Your Senses” forma parte de una estrategia global enfocada en viajes experienciales. Su objetivo es presentar a Puerto Rico a través de los sentidos, con énfasis en la gastronomía, la música, la naturaleza y las comunidades locales.

Esta visión responde a una tendencia de viajeros que buscan algo más que descanso. La isla quiere posicionarse como un destino donde cada visita permite descubrir sabores, sonidos y tradiciones propias.

Conectividad y nuevos mercados

De cara a 2026, la Puerto Rico Tourism Company trabaja con Discover Puerto Rico para asegurar cerca de 10 nuevas rutas internacionales directas desde Europa, América Latina y otros mercados.

Aunque la capacidad total de asientos internacionales para 2026 presenta una baja del 12 %, debido principalmente a la interrupción de rutas cortas en el Caribe, los mercados de larga distancia mantienen fuerza. Se prevé que los asientos desde España aumenten 46 %, mientras que las llegadas europeas ya crecieron 29 % durante el primer trimestre de 2026.

Con esta estrategia, Puerto Rico refuerza su papel como destino caribeño para cultura, entretenimiento, conciertos, gastronomía y experiencias locales.