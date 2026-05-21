Brand USA presenta “Get Facts. Get Going” y “American Originals” durante IPW 2026

Brand USA presentó dos nuevas iniciativas dentro de su plataforma “America the Beautiful”, en el marco de IPW de la U.S. Travel Association, realizado en Fort Lauderdale, Florida. El anuncio fue encabezado por Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA, quien destacó el objetivo de fortalecer la confianza de los viajeros internacionales y motivar nuevas visitas a Estados Unidos.

Las iniciativas son “Get Facts. Get Going.” y “American Originals”. Ambas forman parte de una estrategia que busca responder a las dudas del mercado internacional y, al mismo tiempo, mostrar experiencias auténticas del país.

¿Qué busca Brand USA con estas iniciativas?

Brand USA explicó que “America the Beautiful” funciona como su campaña principal para inspirar viajes hacia Estados Unidos. Desde su lanzamiento global, la plataforma ha tenido una respuesta positiva entre audiencias internacionales, ya que más de siete de cada diez personas consideran que influye en su interés por visitar el país.

Con esta ampliación, cada proyecto tiene un papel específico. “America the Beautiful” inspira, “American Originals” impulsa la consideración de viaje y “Get Facts. Get Going.” busca convertir ese interés en intención real, al aclarar dudas sobre entrada, visas, tarifas y procesos migratorios.

¿Qué es “Get Facts. Get Going.”?

“Get Facts. Get Going.” nace bajo el lema “Travel with Confidence to the USA”. Su objetivo es ofrecer información clara y actualizada sobre temas que suelen generar confusión entre viajeros internacionales.

La iniciativa responde a dudas relacionadas con requisitos de visa, procesos de entrada, tarifas, costos de acceso a parques nacionales y políticas migratorias. Para ello, Brand USA creó un espacio permanente en línea con información útil y actualizada.

Además, esta plataforma se integrará a campañas pagadas, capacitaciones para agentes de viajes mediante el “USA Discovery Program” y contenidos distribuidos en mercados estratégicos.

¿Qué propone “American Originals”?

“American Originals” es una serie de contenido enfocada en historias de viaje. Su objetivo es mostrar personas, lugares y tradiciones que forman parte de la identidad estadounidense.

La serie retoma tendencias como viajes inspirados en cine y televisión, gastronomía, entretenimiento en vivo y experiencias culturales. Las primeras historias incluyen destinos como Monument Valley, Memphis, Texas y Nueva York.

Esta iniciativa también se vincula con el 250 aniversario de Estados Unidos, aunque continuará después de esa conmemoración.

Con estas acciones, Brand USA refuerza su estrategia de promoción internacional en un momento clave, previo a eventos como la Copa del Mundo 2026, el aniversario nacional y el centenario de la Ruta 66.