10 Rutas para seguir los pasos de San Francisco en Italia

Por Alma Travelista

Las travesías espirituales ofrecen fe, senderismo, patrimonio sagrado. Un ejemplo de su encanto único es el camino de Francisco con hermosas rutas.

El turismo religioso seduce a los viajeros a pasos agigantados; se espera que este 2026 alcance un valor entre $257 mil 820 millones de dólares, según Mordor Intelligence. El liderazgo en este sector lo tiene Asia-Pacífico con 46 %, cuyo motor interno son las peregrinaciones y festivales en la India y regiones cercanas. América del Norte y Europa también oran al viajar, gracias a las rutas patrimoniales y al flujo de peregrinaciones cristianas.

Market Report Worlds señala que hay varias razones que incitan a los turistas religiosos a realizar este tipo de odiseas, 49 % las efectúa para participar en peregrinaciones, 24 % son movidos por la fe, mientras que el turismo de patrimonio sagrado representa el 18 %.

Trayectos inigualables

¿Qué te parece apostar por el Camino di Francesco, una red con 10 rutas recientemente unificada por Italia? Fue tal su popularidad, cuando eran senderos históricos y caminos locales, que tan sólo en 2025 los recorrieron 300 mil personas. Este verano lograron una ocupación de alojamientos del 57 % en junio y un 54 % en julio, lo que representa un aumento del 11 % y 12 % respecto al año pasado, de acuerdo con datos del Ministerio de Turismo.

Enigmáticos cruces

Los caminos son fastuosos pues atraviesan seis regiones: Abruzos, Emilia-Romaña, Lacio, Las Marcas, Toscana y Umbría. En total suman mil 546 km y todos los caminos finalizan en Asís, la cuna de San Francisco y donde también se ubica su tumba en la Basílica de San Francisco. La reciente apertura de las 10 rutas unificadas converge con el octavo centenario de su muerte y la visita del Papa a Asís el 6 de agosto.

Este tipo de experiencias, pueden denominarse de turismo lento, pues te invitan a la contemplación, el autoconocimiento, al tiempo que conoces algunos de los escenarios que marcaron la historia del celebra santo italiano.

Los pasos de Francisco

A continuación, una pequeña muestra de lo que cada una de las 10 rutas encierra:

1. Florencia al santuario de La Verna, camino norte, te llevará por maravillosos escenarios de la Toscana entre bosques, ermitas y pueblos pintorescos como Pontassieve, Consuma, Stia, Camaldoli y Badia Prataglia.

2. Florencia a La Verna, camino sur, en este caso se dirige a las colinas del Valdarno para seguir antiguos recorridos entre olivares, bosques y los poblados de Montemignaio, Poppi y Bibbierna para continuar hasta Rignano sull´Arno, donde se entrelaza con el santuario de La Verna.

3. De Rimini a La Verna, pasa por algunos de los lugares visitados por Francisco en su viaje al valle de Marecchia. Ingresa en los apeninos tosco-romagnolos, el valle del río Marecchia con bosques centenarios, además de los ramales franciscanos: San Mario y Santarcangelo, sumergidos en paisajes naturales. Pasa por el convento de los clarisse y los frati minori, en Sant´Agata Feltria.

4. De La Verna a Asís por Caprese Michelangelo, muestra algunos de los más fascinantes paisajes de la valtiberina toscana, donde sobresalen bosques de hayas y castañas, la ermita de la Casella y el pueblo de Caprese Michelangelo. El itinerario prosigue por el Alpe di Catenaia, para salpicarse de cultura en Monterchi y culminar en Asís.

5. De La Verna a Asís por Pieve Santo Stefano, recorre los pasos de San Francisco por los impresionantes bosques del Casentino, el valle alto del Tíber. Sansepolcro, Citerna, Città di Castello, Pietralunga, Gubbio, Valfabbrica son poblaciones que emergen antes de llegar a Asís.

6. De Roma a Asís por la Vía Salaria, atraviesa territorios vinculados a la espiritualidad de San Francisco, como Sabina y el valle santo de Rieti. Además de sitios simbólicos como Poggio Bustone; Fonte Colombo, el Sinaí franciscano; la Foresta y el santuario de Greccio.

7. De Roma a Asís por la ruta del Tíber, transita entre lugares de simbolismo espiritual como Piediluco, Labro, los santuarios del valle santo de Rieti-Poggio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo y Greccio, donde el santo colocó el primer nacimiento. Finalmente, se incorpora al camino para arribar a Asís.

8. Anillo del valle Santo de Rieti, conecta la ciudad medieval de Rieti con los cuatro santuarios franciscanos de Greccio, La Foresta, Poggio Bustone y Fonte Colombo, que son cobijados por bosques. En la ruta también encontrarás el Haya de San Francisco en Rivodutri y vistas excepcionales al valle de Velino.

9. De Ascoli Piceno a Asís, pueblos como Venarotta, Comunanzas, Sarnano, Polverina, Colfiorito y Foligno se entremezclan con monasterios franciscanos y caminos rodeados de bella naturaleza.

10. El camino de Francisco en los Abruzos, tiene una extensión de 80 km y se divide en 11 etapas para descubrir el interior de los Abruzos que transitan de Rocca di Mezzo a Secinaro, continúan por Ovindoli, Celano, Aielli, Collarmele, Gagliano Aterno y Castelvecchio Subequo, donde convergen iglesias, castillos, fuentes, mesetas y valles.