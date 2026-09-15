Copa Airlines el motor que impulsa la conectividad de Colombia

Escenarios contrastantes entre selva, montaña y mar, aunados a actividades culturales, delicias culinarias y una magnífica conectividad impulsada por Copa Airlines, colocan a Colombia como el nuevo epicentro de aventuras favorito de visitantes de entre los 19 y 49 años.

Así es, centennials, millennials y parte de la generación X lo aman por igual, en conjunto representan el 69 % de sus visitantes en 2026, según cifras de ANATO. Un claro indicador de que lo tiene todo para brindar una variedad de vivencias para deleitar a diferentes sectores que tienen la capacidad de gasto y consumo de experiencias.

Querrás regresar una y otra vez

Carolina Encinales, asesora senior de Turismo de PROCOLOMBIA, invita a los mexicanos a conocerlo desde diferentes perspectivas:

Descubre escenarios naturales: En su Eje Cafetalero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que conduce entre montañas para probar las mejores variedades de café arábicas del mundo. El Mar de los Siete Colores, hipnotiza por sus fondos marinos de coral y aguas cristalinas que, al ser tocadas por el sol, pasan del turquesa, azul oscuro al lila.

Disfruta experiencias únicas: Dentro del Parque Tayrona en Santa Marta, en el Caribe colombiano, que atrae a más de 400 mil visitantes anuales porque es ideal para practicar esnórquel en playa Cristal, recorrer senderos en la selva y visitar Pueblito, un asentamiento arqueológico de la cultura Tayrona.

Conoce de cerca su cultura: Visita el Museo del Oro en Bogotá, que alberga la colección de orfebrería prehispánica más grande del planeta con 34 mil piezas.

Apuesta por recorridos únicos: Sigue los pasos de García Márquez en la ruta Macondo, una travesía que se adentra en 23 pueblos y ciudades de la región del Caribe colombiano, que inspiraron sus novelas.

Prueba delicias: Frente al mar en la isla de Barú, saborea el plato estrella, que es pescado frito, acompañado de arroz con coco y patacones. Si prefieres algo más urbano, la opción es visitar Andrés Carne de Res, con un ambiente ecléctico y bullicioso. Su menú está integrado por clásicos colombianos como chicharrones con arepa, carnes a la parrilla como el churrasco y el típico ajiaco.

Compra tendencia: Apuesta principalmente por sus trajes de baño, lencería y joyería con esmeraldas.

Diversificación en conexiones.

La conectividad corre por cargo de Copa Airlines

“No sólo nos enorgullece ofrecer más de 95 frecuencias semanales entre México y Panamá, partiendo desde CDMX, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Los Cabos, en nuestro Hub de la Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, también tenemos conexiones hacia y desde 10 destinos colombianos: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira, San Marta y San Andrés. Al mismo tiempo, mejoramos la conectividad internacional con nueve vuelos diarios en BOG, siete en MDE y cuatro en CLO” comentó Mauro Arredondo, gerente general de Copa Airlines.

¿Por qué comprar Copa Vacations con Regio Operadora?

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Adicionalmente, contarás con herramientas de capacitación, programas FAM, comisiones competitivas, respaldadas por la infraestructura tecnológica ROM3TA y el aval de Regio. Te asegurarás de que tus propuestas garanticen, calidad y precio para los viajeros mexicanos.